Formación para PYMES del sector tecnológico: la provincia lanza un programa destinado a fortalecer el sector

La iniciativa que en un primer momento estaba destinado a fortalecer el liderazgo femenino, esta vez incluirá a mujeres como hombres.

Con el objetivo de consolidar un ecosistema innovador y competitivo, el Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, lanza por primera vez en Mendoza el Programa WISE (Women in STEM Entrepreneurship), una propuesta de formación empresarial desarrollada en alianza con la prestigiosa IAE Business School.

La iniciativa está dirigida a 70 empresarios y profesionales al frente de pymes o empresas en desarrollo del sector STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática), con al menos siete años de actividad. Aunque el programa nació con foco en el liderazgo femenino, en esta edición podrán participar tanto mujeres como varones.

El programa WISE ofrecerá herramientas prácticas y capacitación de excelencia en áreas estratégicas como modelos de negocio, financiamiento, marketing y ventas. La formación comenzará con un acto de apertura el 25 de agosto, en la Legislatura de Mendoza, y continuará con ocho seminarios virtuales y sincrónicos, a cargo de docentes de la IAE Business School. El cursado culminará con una jornada de cierre presencial.

El programa será completamente gratuito para los participantes seleccionados, ya que la Subsecretaría de Empleo y Capacitación asume el 100 % del costo como parte de su política de fortalecimiento del capital humano y apoyo a emprendimientos de alto valor agregado.

La inscripción ya se encuentra abierta y las personas interesadas pueden acceder haciendo clic aquí

Con este tipo de actividades, Mendoza apuesta a potenciar sectores dinámicos de la economía y generar empleo de calidad.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza