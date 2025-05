Franco Buffa, el artista consultino que estuvo en el concierto de Lady Gaga en Brasil: “un momento histórico”

Además, subió un video del concierto a TikTok y se volvió viral.

La playa de Copacabana se transformó en el epicentro mundial del espectáculo el sábado 3 de mayo. Lady Gaga regresó a Brasil con un show que marcó un récord impresionante: más de 2,1 millones de personas asistieron a su presentación gratuita en Río de Janeiro. Entre ellos, Franco Buffa, un consultino que compartió su experiencia con El Cuco Digital.

Franco relató que no tenía previsto viajar, pero la oportunidad de ver a Gaga después de más de 12 años desde su última visita a Argentina lo llevó a reconsiderar. “Son artistas que no vienen todos los años a Argentina o a Latinoamérica. Cuando ella confirmó que venía a Río de Janeiro, lo pensé un poco más y decidí ir, aprovechando para quedarme unos días más”, expresó.

El impacto del evento comenzó desde su llegada a Brasil. “La energía desde que llegué al aeropuerto, porque llegué el mismo día del recital, la ciudad estaba totalmente abocada a la cantidad de gente que iba a llegar y ya estaba. Fue una experiencia hermosa, todavía no entiendo que fue un momento histórico atravesado por cómo la admiro y la he admirado en mi adolescencia”, comentó.

La espera fue extensa, pero valió la pena. “Sigo viendo los vídeos que grabé y es increíble la energía que se vivió en el lugar, esperando muchas horas y horas. Yo fui a las 3 de la tarde y el concierto fue a las 10 de la noche, previo a eso hubo un DJ y otro que fue Pabllo Vittar, que es Drag Queen”, relató Franco.

Su momento favorito fue desde el principio, desde escucharla cantar y verla salir al escenario. “Cuando ella baja al escenario para cantarle a los fans del sector VIP, esa conexión, aunque no pude estar ahí, me emocionaba mucho”, agregó.

En cuanto a la producción audiovisual, destacó que estuvo muy bien, aunque hubo algunos fallos. “Por ahí había cosas que comenzaban a fallar, pero verla por las pantallas gigantes era la única opción que teníamos”, explicó.

Sobre la seguridad en el evento, Franco aseguró que no tuvo inconvenientes. “Cuando terminó el concierto me quedé un poco más y volví donde me quedaba caminando, no hubo ningún problema. Habían puestos de salud, presencia policial, puestos de hidratación”, detalló.

La experiencia no terminó ahí. Franco subió un video del concierto a TikTok y se volvió viral. “Es una locura, lo subí esa misma noche que llegué y al otro día me levanté y vi que se había hecho viral”, concluyó.

VIDEO: