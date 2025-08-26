Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 28, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 28, 2025

logo el cuco digital

Franco Gauna, el joven que fue baleado en San Carlos, sigue en terapia pero evoluciona favorablemente

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El joven de 26 años lleva más de una semana internado en el hospital Central.

La justicia continúa investigando el caso donde resultó gravemente herido con un tiro en la cabeza el joven Franco Gauna de 26 años. Se investigan dos expedientes por separados pero que tendrían conexión entre si.

El propio fiscal de la causa, indicó que el herido el pasado sábado se había despertado y reconoció a los familiares que se encontraban con él en ese momento. Pese a esa evolución, su estado sigue siendo crítico.

Por otro lado, agregó que esperan la autorización de los médicos del Central, para que el joven pueda dar sus declaraciones de lo que sucedió. Los detenidos e imputados continúan bajo arresto acusados de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Respecto a la investigación, por el momento continúa su camino y se investigan dos hechos en paralelo: por un lado, el ataque a Gauna y, por otro, un ataque que sucedió horas antes en la casa de uno de los detenidos. 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cayó “el Loco” en San Carlos, con drogas y dinero: podría tener relación en la causa del Kaká y el Oso

Desesperado pedido de auxilio de la esposa del Oso: teme por su vida y la de sus pequeños hijos

Caso Facundo Almendra: el jurado consideró que su padre no fue el culpable de su muerte y lo dejó en libertad

Juicio por la muerte de Facundo Almendra: el padre arriesga prisión perpetua (Transmisión en vivo)

Estos son los principales candidatos en el Valle de Uco a concejales para las próximas elecciones de octubre

El caballo Don Nelson fue sacrificado y su propietario lo despidió con emotivas palabras

La fiscalía pide ayuda para encontrar a un joven de 18 años que desapareció en La Consulta

Tunuyán: 26 nuevos beneficiarios recibieron maquinarias y herramientas del programa municipal

Caso Gauna: fueron imputados los detenidos luego del ataque a tiros en Eugenio Bustos

Detienen a un hombre en Tunuyán: andaba “muy pancho” por la calle y tenía un pedido de captura

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO