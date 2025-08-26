Franco Gauna, el joven que fue baleado en San Carlos, sigue en terapia pero evoluciona favorablemente

El joven de 26 años lleva más de una semana internado en el hospital Central.

La justicia continúa investigando el caso donde resultó gravemente herido con un tiro en la cabeza el joven Franco Gauna de 26 años. Se investigan dos expedientes por separados pero que tendrían conexión entre si.

El propio fiscal de la causa, indicó que el herido el pasado sábado se había despertado y reconoció a los familiares que se encontraban con él en ese momento. Pese a esa evolución, su estado sigue siendo crítico.

Por otro lado, agregó que esperan la autorización de los médicos del Central, para que el joven pueda dar sus declaraciones de lo que sucedió. Los detenidos e imputados continúan bajo arresto acusados de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Respecto a la investigación, por el momento continúa su camino y se investigan dos hechos en paralelo: por un lado, el ataque a Gauna y, por otro, un ataque que sucedió horas antes en la casa de uno de los detenidos.