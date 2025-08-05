“Frankenstein” es la nueva variante del Covid-19 que ya llegó a la Argentina

Si bien las hospitalizaciones por esta enfermedad han descendido durante el 2025, desde los organismos de salud se pide extremar los resguardos a personas de riesgo.

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó la llegada a Argentina de la variante conocida como “Frankenstein” del Covid-19, una cepa que ya circula en Asia, Europa y Brasil. La detección se realizó durante las semanas 26 y 27 del calendario sanitario, según indicó el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).

Esta variante es una combinación de dos sublinajes de Ómicron: LF.7 y LP.8.1.2. Si bien en el país Ómicron continúa siendo la única variante en circulación, se registra un claro aumento en los casos relacionados con la cepa XFG (Frankenstein), vinculada con la nueva variante. De hecho, mientras entre las semanas 9 y 28 representaba apenas el 3,37% de las muestras secuenciadas, en las semanas más recientes (25 a 28) ya constituye más del 50% de los casos analizados.

Pese a la expansión de esta nueva cepa, los niveles de hospitalización siguen en descenso: en lo que va de 2025, se registraron 1.215 internaciones, un 71% menos que en 2024.

Los síntomas del Covid-19 “Frankenstein”

-Ronquera o voz áspera.

-Afonía.

-Dolor de garganta.

-Náuseas.

-Vómitos.

-Diarrea.

-Acidez.

-Distensión abdominal.

-Dolor estomacal.

-Estreñimiento.

Dr. Kaywaan Khan, médico británico y fundador de la Clínica Hannah London, manifestó: “Uno de los síntomas más notables de la variante Stratus es la ronquera, que incluye una voz rasposa o áspera. En general, los cuadros son de leves a moderados”.

No hay evidencia de que cause cuadros más graves que otras variantes. Los especialistas recomiendan extremar los cuidados, sobre todo en personas de riesgo. Cabe recordar que continúa vigente el esquema de vacunación gratuito en hospitales y centros públicos.

Fuente: Diario Los Andes