Fue dado de alta Franco Gauna, el joven que había recibido un tiro en la cabeza

Franco Gauna de 26 años, fue dado de alta tras permanecer casi dos semanas internado en el hospital Central, luego de haber recibido un disparo de arma de fuego en la cabeza.

El joven ingresó al nosocomio en grave estado y permaneció en terapia intensiva varios días, hasta que su evolución comenzó a ser alentadora para los profesionales médicos que lo tenían a su cuidado.

Finalmente, en las últimas horas, el fiscal de la causa confirmó que el joven había recibido el alta médica y además ya había prestado declaraciones respecto a la causa donde se investiga su ataque.

Respecto a la investigación, el fiscal del caso aseguró al medio que la causa está en pleno proceso y que en los próximos días se llevará adelante la audiencia para dictar prisión preventiva a los detenidos.

Por el hecho hay cinco detenidos, de los cuales dos de ellos presentan un importante prontuario delictivo. Por el momento siguen imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.