Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 5, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 5, 2025

logo el cuco digital

Fue dado de alta Franco Gauna, el joven que había recibido un tiro en la cabeza

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Franco Gauna de 26 años, fue dado de alta tras permanecer casi dos semanas internado en el hospital Central, luego de haber recibido un disparo de arma de fuego en la cabeza.

El joven ingresó al nosocomio en grave estado y permaneció en terapia intensiva varios días, hasta que su evolución comenzó a ser alentadora para los profesionales médicos que lo tenían a su cuidado.

Caso Gauna: fueron imputados los detenidos luego del ataque a tiros en Eugenio Bustos

Finalmente, en las últimas horas, el fiscal de la causa confirmó que el joven había recibido el alta médica y además ya había prestado declaraciones respecto a la causa donde se investiga su ataque.

Respecto a la investigación, el fiscal del caso aseguró al medio que la causa está en pleno proceso y que en los próximos días se llevará adelante la audiencia para dictar prisión preventiva a los detenidos.

Por el hecho hay cinco detenidos, de los cuales dos de ellos presentan un importante prontuario delictivo.  Por el momento siguen imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. 

Desesperado pedido de auxilio de la esposa del Oso: teme por su vida y la de sus pequeños hijos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

El ruso que paga la cuenta de clientes en el supermercado tuvo un percance y terminó en un Centro de Salud en Valle de Uco

Un hombre de Tupungato fue encontrado en el interior de su casa con un disparo en la cabeza

Todo listo para Tupungato Estudiantil 2025 

Clases suspendidas en Tupungato y otras zonas de la provincia para el lunes 1 de septiembre

El Zonda llegará nuevamente a Mendoza, hay zonas del Valle de Uco que se verán afectadas

Tupungato: fue a denunciar un robo y quedó detenida por tener medidas pendientes con la justicia

Dos menores con cuchillos y armas tumberas asaltaron a una pareja en Tunuyán

Fue detenido un conductor totalmente alcoholizado en Tunuyán

Un auto y un camión chocaron en Tunuyán: hay complicaciones en el tránsito

El tridente Libertario que apunta a destronar “el kaudillismo” en Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO