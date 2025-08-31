Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 31, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 31, 2025

logo el cuco digital

Fue detenido un conductor totalmente alcoholizado en Tunuyán

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Tenía 2,10 gramos de alcohol en sangre.

Personal policial realizaba un control policial sobre Ruta 40 a la altura del Puente del Río y en un momento dado detuvo la marcha de una camioneta Chevrolet S 10 y al momento de proceder al control de alcoholemia el resultado fue 2,10 gramos de alcohol en sangre.

En el hecho trabajó personal de la Subjefatura Vial del Valle de Uco. Además intervino el Juzgado contravencional del departamento de Tunuyán.

El conductor del rodado quedó detenido y a disposición de las autoridades debido a la infracción al articulo 67 de la Ley 9099/18.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Docentes de la Escuela Normal de Tunuyán, denuncian recibir tratos inapropiados por parte de los directivos y padres de los alumnos

Desesperado pedido de auxilio de la esposa del Oso: teme por su vida y la de sus pequeños hijos

Perdió a su marido en un accidente en Tupungato y ahora se queda sin casa: la Justicia tiene estancada la investigación

Estos son los principales candidatos en el Valle de Uco a concejales para las próximas elecciones de octubre

El caballo Don Nelson fue sacrificado y su propietario lo despidió con emotivas palabras

¡Se terminó la espera! Arranca la Semana Estudiantil en San Carlos: mirá aquí el fixture completo

Detienen a un hombre en Tunuyán: andaba “muy pancho” por la calle y tenía un pedido de captura

Se viene la tormenta de Santa Rosa, pero en lugar de nieve podría caer granizo

Grave accidente en Tunuyán: un conductor alcoholizado chocó contra un acoplado

Robaron una casa en El Cordón del Plata: los delincuentes habrían ingresado por una ventana

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO