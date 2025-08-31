Fue detenido un conductor totalmente alcoholizado en Tunuyán

Tenía 2,10 gramos de alcohol en sangre.

Personal policial realizaba un control policial sobre Ruta 40 a la altura del Puente del Río y en un momento dado detuvo la marcha de una camioneta Chevrolet S 10 y al momento de proceder al control de alcoholemia el resultado fue 2,10 gramos de alcohol en sangre.

En el hecho trabajó personal de la Subjefatura Vial del Valle de Uco. Además intervino el Juzgado contravencional del departamento de Tunuyán.

El conductor del rodado quedó detenido y a disposición de las autoridades debido a la infracción al articulo 67 de la Ley 9099/18.