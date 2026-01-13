Fue intervenido quirúrgicamente el joven herido en una riña en Tunuyán

El hecho ocurrió el pasado 11 de enero.

El joven de 25 años que resultó gravemente herido durante una riña en el Asentamiento Rodrigo, en Tunuyán, fue operado el día de ayer y se encuentra estable, según informó una fuente a El Cuco Digital.

El hecho ocurrió en la madrugada, a las 00:05 horas, en la intersección de las calles Francisco Delgado y Derqui. Allí se registró una violenta pelea en la vía pública, donde dos personas resultaron lesionadas con armas blancas. El joven de 25 años fue trasladado en ambulancia al nosocomio local con heridas en la sien, hombro derecho y abdomen. Debido a la gravedad de su estado, fue intervenido quirúrgicamente y quedó internado en terapia intensiva.

Una fuente oficial confirmó al medio que la operación se realizó el día de ayer en el quirófano del hospital y que el paciente permanece estable.