 Fueron declaradas de “Interés Departamental”  las Capacitaciones en RCP y Primeros Auxilios impulsadas por Defensa Civil Tupungato

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) tupungatino aprobó la Declaración Nº 12/2025, por la cual se reconoce de Interés Departamental a las capacitaciones en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Primeros Auxilios promoviendo una cultura de prevención y respuesta ante emergencias, brindando herramientas que muchas veces pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte mientras se aguarda la llegada del personal de salud.

Las Capacitaciones se desarrollan en el departamento desde hace nueve años formando a más de 2000 personas en RCP y Primeros Auxilios. Estas instancias formativas, gratuitas y abiertas a toda la comunidad, se han sostenido en el tiempo gracias al compromiso institucional y personal de los equipos de trabajo, y desde 2019 cuentan con planificación y práctica a nivel académico profesional con la incorporación de un licenciado en enfermería, lo que garantiza un abordaje técnico que complementa la labor de Defensa Civil.

Entre quienes han recibido estas instrucciones hay personal de tránsito, estudiantes de todos los niveles, empleados municipales, integrantes del HCD, trabajadores de bodegas, instituciones privadas, deportivas, religiosas y público en general.

El programa cuenta también con equipamiento específico gestionado por distintas instituciones y colaboradores, entre ellos:

Muñeco de RCP Torso (adulto y niño) donado por el Club de Leones de Tupungato.

Desfibrilador Externo Automático (DEA) adquirido por la Municipalidad en 2017.

Muñecos adicionales (adulto y bebé pediátrico) facilitados por el coordinador Carlos Ríos.

Desde el Concejo se destacó que este reconocimiento busca visibilizar, fortalecer y garantizar la continuidad de un trabajo que ya es referencia en la región, alentando nuevas acciones conjuntas entre el sector público, privado y comunitario.

La declaración reafirma el compromiso de la gestión del Intendente Gustavo Aguilera con la salud, la prevención y la formación ciudadana, asegurando que generaciones futuras puedan acceder a estos conocimientos esenciales para actuar con responsabilidad y humanidad ante situaciones de emergencia.

Para solicitar las Capacitaciones

El Coordinador Ríos informó que se encuentra abierta la agenda para aquellas instituciones, asociaciones o entidades educativas que quiera solicitar las Capacitaciones pueden comunicarse con la división llamando el 2622 57-4912 o mediante correo electrónico al defensacivil@tupungato.gov.ar.

Fuente: Prensa Tupungato