Fuerte accidente entre una camioneta y un auto en Tunuyán: Bomberos tuvo que rescatar a uno de los heridos

El accidente ocurrió pasadas las 7:40 de este viernes.

Un fuerte accidente se registró durante las primeras horas de la mañana de este viernes en calle Alem y Malvinas Argentinas de Tunuyán, entre una camioneta Ford F-100 y un auto Renault 9, donde dos personas resultaron heridas y una tuvo que ser rescatada por el personal de Bomberos.

Según informaron fuentes oficiales a El Cuco Digital, el hecho ocurrió pasadas las 7: 40 en la intersección de Alem y Malvinas Argentinas, en el barrio Obreros Municipales. Personal de Tránsito Municipal trabaja en el lugar para determinar razones por las cuales se produjo el hecho.

Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes del rodado menor fueron trasladados al hospital Scaravelli. Las víctimas son un menor de edad, que, según adelantaron, fue diagnosticado con politraumatismos leves y un adulto mayor que sufrió heridas de mayor consideración.

En el hecho intervino personal de Tránsito Municipal y Cuerpo de Preventores de la Municipalidad de Tunuyán.

FOTO EL CUCO DIGITAL