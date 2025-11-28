Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 28, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 28, 2025

logo el cuco digital

Fuerte accidente entre una camioneta y un auto en Tunuyán: Bomberos tuvo que rescatar a uno de los heridos

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El accidente ocurrió pasadas las 7:40 de este viernes.

Un fuerte accidente se registró durante las primeras horas de la mañana de este viernes en calle Alem y Malvinas Argentinas de Tunuyán, entre una camioneta Ford F-100 y un auto Renault 9, donde dos personas resultaron heridas y una tuvo que ser rescatada por el personal de Bomberos.

Según informaron fuentes oficiales a El Cuco Digital, el hecho ocurrió pasadas las 7: 40 en la intersección de Alem y Malvinas Argentinas, en el barrio Obreros Municipales. Personal de Tránsito Municipal trabaja en el lugar para determinar razones por las cuales se produjo el hecho.

Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes del rodado menor fueron trasladados al hospital Scaravelli. Las víctimas son un menor de edad, que, según adelantaron, fue diagnosticado con politraumatismos leves y un adulto mayor que sufrió heridas de mayor consideración.

En el hecho intervino personal de Tránsito Municipal y Cuerpo de Preventores de la Municipalidad de Tunuyán.

FOTO EL CUCO DIGITAL

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Conmoción en el Valle de Uco: falleció el policía que chocó contra un caballo en Colonia Las Rosas

Dos policías heridos tras chocar contra un caballo en la ruta 92 en Colonia Las Rosas

Se encuentra muy grave uno de los policías que chocaron con un caballo en la ruta 92

Accidente fatal: cómo está la auxiliar de Policía que resultó herida y qué pasó con el caballo

Videos: el último adiós para Agustín Sosa, el policía que murió tras accidentarse en Tunuyán

150 familias recibirán su casa propia en Tunuyán: así lo anunció el intendente Emir Andraos

Un hombre de 70 años fue detenido por conducir con un alto nivel de alcohol: ocurrió en San Carlos

Dos jóvenes heridos tras colisionar en moto contra una camioneta en Vista Flores

El hombre que volcó en San Carlos permanece en grave estado en el hospital Scaravelli

Robaron en una casa de La Consulta mientras el propietario dormía: ocurrió esta madrugada

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO