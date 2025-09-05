Fuerte campaña contra el suicidio  llevará adelante el hospital Scaravelli durante el mes de septiembre 

Se realizarán diferentes tipos de actividades para todo el público.

Durante todo el mes de septiembre, profesionales de la salud del hospital Scaravelli, llevarán adelante diferentes actividades destinadas a la prevención del suicidio.

La campaña se denomina “Septiembre Amarillo”, luego de que la Organización Mundial de la Salud, estableció que en el año 2003, que todos los 10 de septiembre sea el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

Desde el Área de Salud Mental del Scaravelli, ya comenzaron con las diferentes actividades que se desarrollarán a lo largo de todo el mes. “Todas las actividades que tenemos programadas se hacen bajo el lema “insistir en lo importante”, aseguraron desde la organización a El Cuco Digital.

Además, comentaron que: “ya comenzamos con algunas actividades como fue la realización de huerta terapéutica y ahora estamos preparando un taller para referentes comunitarios, esto apunta a que todas esas personas que están trabajando en clubes, comedores, iglesias, manejen conceptos básicos para prevenir el suicidio”.

“La salud mental es una problemática muy grave y en los últimos tiempos ha tenido un incremento muy grande con diferentes casos, donde lamentablemente algunos terminaron de la peor manera, por eso es fundamental abordar esta situación y seguir trabajando”, concluyó una profesional de la salud, que organiza las jornadas.

SEPTIEMBRE AMARILLO

Es una campaña de la OMS, que está vinculada al mes, semana y Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Se escoge este color porque en 1994 fue fundado el programa Yellow Ribbon (Cinta amarilla) por los padres y amigos de un adolescente brillante, divertido y amoroso, Mike Emme (1977-1994), quien se quitó la vida cuando no sabía las palabras que decir, o cómo hacerle saber a alguien que estaba en problemas. “No se culpen, mamá y papá, los amo”. Mike murió por suicidio en el momento de su desesperación más profunda.

El color amarillo surgió también debido a que el joven Mike, mucho tiempo antes de su triste final, compró un viejo auto Mistang, el cua lestaba abandonado en un campo. El lo recuperó lo reparó y lo pintó amarillo.