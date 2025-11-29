Fuerte choque en ruta 40: uno de los conductores iba alcoholizado

El hecho ocurrió cerca de las siete de la mañana entre dos vehículos, uno de San Luis y otro de San Carlos.

A las 06:55 horas de la mañana, sobre ruta 40 y calle Derinovsky, una camioneta Toyota Hilux conducida por A.Q.S.M, nacido en Guaymallén pero domiciliado en San Luis, circulando de sur a norte, es embestida por un Chevrolet Corsa, casi de forms frontal, cuando este segundo se cruzó de carril.

Los datos indican, que el conductor del Corsa, J.A.V.B al momento del dosaje de alcohol registró 1.19 g/l, muy por encima de lo permitido.

En la camioneta viajaban dos personas, el conductor y su acompañante, una mujer oridunda de Tupungato.

El diagnóstico médico de las personas involucradas en el hecho se desconoce por el momento. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 18 y de la UEP San Carlos.