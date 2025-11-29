Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 29, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 29, 2025

logo el cuco digital

Fuerte choque en ruta 40: uno de los conductores iba alcoholizado

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho ocurrió cerca de las siete de la mañana entre dos vehículos, uno de San Luis y otro de San Carlos.

A las 06:55 horas de la mañana, sobre ruta 40 y calle Derinovsky, una camioneta Toyota Hilux conducida por A.Q.S.M, nacido en Guaymallén pero domiciliado en San Luis, circulando de sur a norte, es embestida por un Chevrolet Corsa, casi de forms frontal, cuando este segundo se cruzó de carril.

Los datos indican, que el conductor del Corsa, J.A.V.B al momento del dosaje de alcohol registró 1.19 g/l, muy por encima de lo permitido.

En la camioneta viajaban dos personas, el conductor y su acompañante, una mujer oridunda de Tupungato.

El diagnóstico médico de las personas involucradas en el hecho se desconoce por el momento. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 18 y de la UEP San Carlos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Conmoción en el Valle de Uco: falleció el policía que chocó contra un caballo en Colonia Las Rosas

Se encuentra muy grave uno de los policías que chocaron con un caballo en la ruta 92

Accidente fatal: cómo está la auxiliar de Policía que resultó herida y qué pasó con el caballo

150 familias recibirán su casa propia en Tunuyán: así lo anunció el intendente Emir Andraos

Videos: el último adiós para Agustín Sosa, el policía que murió tras accidentarse en Tunuyán

Casi una tragedia en La Consulta: un árbol seco cayó sobre un auto donde viajaban dos personas

Fuerte accidente entre una camioneta y un auto en Tunuyán: Bomberos tuvo que rescatar a uno de los heridos

Un hombre de 70 años fue detenido por conducir con un alto nivel de alcohol: ocurrió en San Carlos

Robaron en una casa de La Consulta mientras el propietario dormía: ocurrió esta madrugada

El hombre que volcó en San Carlos permanece en grave estado en el hospital Scaravelli

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO