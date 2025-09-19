Fuerte despliegue policial en Tunuyán por el show de La T y la M

El grupo de cumbia, que llega desde Florencio Varela, se presentará el próximo domingo en el Anfiteatro Municipal.

En el marco de lo que serán los festejos del Día del Estudiante y La Primavera, la Departamental de Tunuyán, tiene diagramado un fuerte despliegue de efectivos policiales para brindar seguridad a la población durante la previa, el recital y luego la desconcentración de los fanáticos que se darán cita en el Anfiteatro Municipal de Tunuyán.

En dicho operativo policial estará afectado personal de la Comisaría 15, Cuerpos Especiales, la Montada, la Subjefatura vial, La Rural, la Policía Turística, canes y personal que trabaja con los drones. A las fuerzas policiales se le sumarán Preventores y la Agencia de Seguridad Vial.

“Ya tenemos el operativo programado y vamos a estar trabajando en todo el territorio departamental. Además del anfiteatro, vamos a hacer controles en rutas de acceso y en los espacios donde seguramente tendremos personas que se junten previo a lo que será el recital”, detalló Juan Ortubia, Comisario de la Departamental Tunuyán a El Cuco Digital.

“Tenemos todo nuestro personal a disposición, a los que están de guardia se les brindará apoyo con el personal que esté de franco o que esté de guardia saliente, ya que serán recargados”.

“Dentro de lo que es el predio de anfiteatro, tendremos un total de 25 efectivos policiales que trabajarán de forma conjunta con Preventores y la seguridad privada”.

“Ya en la parte externa tendremos personal por toda la periferia del lugar, las calles de acceso y las inmediaciones, queremos que todo sea una verdadera fiesta y que todo se desarrolle de la manera más segura posible“, concluyó Ortubia.