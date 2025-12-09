Facebook X-twitter Youtube Instagram

Fuerte operativo de seguridad ante el tratamiento del proyecto minero San Jorge en la Legislatura provincial

Ingresos y calles cortadas forman parte de un despligue de seguridad organizado en torno al tratamiento del proyecto San Jorge.

La ciudad de Mendoza, desde las siete de la mañana, apareció cortada en varias de sus calles e ingresos, frente a la llegada de miles de manifestantes que desde ayer marchan contra San Jorge.

Leer: https://www.elcucodigital.com/la-marcha-del-agua-de-valle-de-uco-y-uspallata-llego-a-ciudad-y-se-sumara-a-manifestantes-de-toda-la-provincia/

El operativo se mantendrá activo durante toda la jornada, hasta la finalización de la sesión legislativa. La medida incluye la presencia de efectivos policiales en accesos estratégicos y la delimitación de espacios para manifestantes, diferenciando a quienes apoyan y rechazan la actividad minera.

Entre las arterias afectadas se encuentran las inmediaciones de la Legislatura provincial, con interrupciones en calles como Patricias Mendocinas, Espejo y Peatonal Sarmiento, además de sectores de la Plaza Independencia. El tránsito fue desviado hacia vías paralelas.

Nota realizada con información de Canal 9

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO