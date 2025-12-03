Fuerte temblor en Mendoza: 5 de magnitud ¿Dónde fue el epicentro?

La profundidad fue de 10 kilómetros.

Este martes se registró un sismo en la provincia de Mendoza. Según la información aportada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento se produjo a las 20:31.

El epicentro se localizó a 61 km al norte de Mendoza, 95 km al sur de San Juan y 46 km al suroeste de Villa Media Agua, con coordenadas -32.36 de latitud y -68.61 de longitud. La magnitud fue de 5 y la profundidad del evento sísmico fue de 10 km.

Lectores de El Cuco Digital pertenecientes al Valle de Uco afirman haber sentido el movimiento sísmico en el departamento de San Carlos, Tupungato y Tunuyán.