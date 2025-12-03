Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 2, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 2, 2025

logo el cuco digital

Fuerte temblor en Mendoza: 5 de magnitud ¿Dónde fue el epicentro?

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La profundidad fue de 10 kilómetros.

Este martes se registró un sismo en la provincia de Mendoza. Según la información aportada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento se produjo a las 20:31.

El epicentro se localizó a 61 km al norte de Mendoza, 95 km al sur de San Juan y 46 km al suroeste de Villa Media Agua, con coordenadas -32.36 de latitud y -68.61 de longitud. La magnitud fue de 5 y la profundidad del evento sísmico fue de 10 km.

Lectores de El Cuco Digital pertenecientes al Valle de Uco afirman haber sentido el movimiento sísmico en el departamento de San Carlos, Tupungato y Tunuyán.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Fuerte choque en ruta 40: uno de los conductores iba alcoholizado

150 familias recibirán su casa propia en Tunuyán: así lo anunció el intendente Emir Andraos

Casi una tragedia en La Consulta: un árbol seco cayó sobre un auto donde viajaban dos personas

Fuerte accidente entre una camioneta y un auto en Tunuyán: Bomberos tuvo que rescatar a uno de los heridos

Robaron en una casa de La Consulta mientras el propietario dormía: ocurrió esta madrugada

El hombre que volcó en San Carlos permanece en grave estado en el hospital Scaravelli

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Los jóvenes que se accidentaron en moto hace unos días sufren heridas múltiples y de consideración

Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO