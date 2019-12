Fuerte viento y lluvia en la previa a la Nochebuena en el Valle de Uco: así seguirá el tiempo

También cayó granizó levemente en algunas zonas. Según Contingencias Climáticas, podrían haber tormentas hasta la madrugada del 25.

Tal y como habían alertado los pronósticos, durante la tarde noche de este martes 24 comenzaron a desmejorar las condiciones meteorológicas.

En el Valle de Uco, pasadas las 20 horas comenzaron a correr fuertes ráfagas de viento provenientes del sector sur, que más tarde fueron acompañadas por lluvia y también granizo, aunque éste último muy leve y sólo en algunas zonas de la región.

Leonardo Martínez, ex director de Defensa Civil de San Carlos y actual secretario de Gobierno del Municipio, en comunicación con El Cuco Digital expresó al respecto: “Pregunte a Carlos Hidalgo, que el está a cargo ahora (…) hay descenso de temperatura y inestabilidad en algunos sectores, no mas que eso. El viento va a calmar dentro de un ratito y el granizo que ha caído en San Carlos no ha hecho nada”.

Por su parte Diego Casado, director de Defensa Civil de Tunuyán informó que en ese departamento “está el alerta, un poquito más tardía que en San Carlos. En este momento está lloviznando, lloviendo, y se prevé viento y algo de lluvia pero más leve. Después, entrada la madrugada descenso de la temperatura”.

Por su parte, desde la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas de la provincia informaron que las tormentas podrían continuar durante la “siguiente madrugada al sur y este de la provincia”, mientras que mañana miércoles pronostica: “Nubosidad en diminución, mejoran las condiciones meteorológicas, marcado descenso de la temperatura, ventoso en la mañana. Ingreso de frente frío”. La máxima será de 28ºC y la mínima de 21ºC.