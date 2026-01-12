Facebook X-twitter Youtube Instagram

Fuertes operativos policiales en San Carlos, dejan como resultado más de mil identificados y varios aprehendidos

Cerca de sesenta personas fueron aprehendidas durante los dos días de operativo.

La Policía de Mendoza desplegó durante las últimas 48 horas una serie de operativos preventivos en distintos sectores del departamento de San Carlos, que culminaron con la aprehensión de 60 personas y un amplio control de ciudadanos y vehículos.

Las acciones estuvieron a cargo de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) San Carlos y se desarrollaron de manera coordinada con personal de las comisarías 18ª y 41ª, en el marco de tareas orientadas a reforzar la prevención del delito y el orden público.

El accionar policial incluyó recorridos a pie y en móviles, controles de documentación, verificación de antecedentes y chequeo de las condiciones de circulación vehicular en puntos estratégicos del departamento.

Como resultado del despliegue, se identificaron 965 personas y se controlaron 211 vehículos, entre autos, motocicletas y colectivos. Además, se labraron 46 actas viales por distintas infracciones a la normativa vigente.

Se trata de maniobras preventivas que se desarrollan de manera periódica en el departamento, con el objetivo de fortalecer la presencia policial en la vía pública, disuadir conductas delictivas y garantizar condiciones de seguridad para vecinos y visitantes.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza

