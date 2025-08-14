Fuertes operativos policiales por el feriado largo del 17 de agosto en Valle de Uco

Habrá controles en las rutas, en los ingresos al paraje y en el interior de los campings.

El Paraje Manzano Histórico, este fin de semana será escenario de múltiples eventos y se espera una fuerte llegada de turistas y vecinos del Valle de Uco.

En ese contexto, desde la Departamental Tunuyán, el comisario Juan Ortubia, brindó declaraciones sobre el diagrama y despliegue policial que se realizará desde la jornada noche de este jueves hasta las primeras horas del día lunes.

“Vamos a trabajar en conjunto con las departamentales de Tupungato y San Carlos, la Sub jefatura vial de Valle de Uco y otras fuerzas como Seguridad Vial y Preventores“, comentó el jefe de la Departamental Tunuyán, Juan Ortubia.

Además, agregó: “vamos a trabajar en controles de ruta en el ingreso al departamento y también en lo que es la llegada al paraje en sobre las rutas 89 y 92, en estos puntos habrá controles fijos y móviles durante todo el fin de semana“.

“Los operativos van a comenzar hoy jueves y en lo que respecta al Manzano Histórico, vamos a tener apostados un total de 50 efectivos realizando patrullas a pie, en bicicleta, la montada, la división de drones y cámaras de seguridad”.

Por último, Ortubia aseguró que: “Lo que es la policía vial y la Agencia de Seguridad, van a trabajar exclusivamente con los controles de alcoholemia. “Este personal va a trabajar con alcoholímetros y alómetros, una herramienta que permite detectar el olor al alcohol”, concluyó Juan Ortubia, jefe de la Departmental Tunuyán.