Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 14, 2025

Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 14, 2025

Fuertes operativos policiales por el feriado largo del 17 de agosto en Valle de Uco

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Habrá controles en las rutas, en los ingresos al paraje y en el interior de los campings.

El Paraje Manzano Histórico, este fin de semana será escenario de múltiples eventos y se espera una fuerte llegada de turistas y vecinos del Valle de Uco.

Leer también: https://www.elcucodigital.com/fin-de-semana-largo-en-el-manzano-historico-cultura-historia-y-recreacion-para-toda-la-familia/

En ese contexto, desde la Departamental Tunuyán, el comisario Juan Ortubia, brindó declaraciones sobre el diagrama y despliegue policial que se realizará desde la jornada noche de este jueves hasta las primeras horas del día lunes.

Vamos a trabajar en conjunto con las departamentales de Tupungato y San Carlos, la Sub jefatura vial de Valle de Uco y otras fuerzas como Seguridad Vial y Preventores“, comentó el jefe de la Departamental Tunuyán, Juan Ortubia.

Además, agregó: “vamos a trabajar en controles de ruta en el ingreso al departamento y también en lo que es la llegada al paraje en sobre las rutas 89 y 92, en estos puntos habrá controles fijos y móviles durante todo el fin de semana“.

“Los operativos van a comenzar hoy jueves y en lo que respecta al Manzano Histórico, vamos a tener apostados un total de 50 efectivos realizando patrullas a pie, en bicicleta, la montada, la división de drones y cámaras de seguridad”.

Por último, Ortubia aseguró que: “Lo que es la policía vial y la Agencia de Seguridad, van a trabajar exclusivamente con los controles de alcoholemia. “Este personal va a trabajar con alcoholímetros y alómetros, una herramienta que permite detectar el olor al alcohol”, concluyó Juan Ortubia, jefe de la Departmental Tunuyán.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Una docente de Tupungato es sospechosa de subir a internet material de abuso sexual infantil: la alerta la dio Google

Volcó un auto en La Consulta y su conductor resultó gravemente herido 

Docente sospechosa de difundir material de abuso sexual infantil: qué pasa en las escuelas donde trabajaba y qué dicen algunos padres

Manejaba totalmente alcoholizado y la policía lo detuvo en San Carlos

Agustín Esposito Véliz, quien está detenido tras pegarle una paliza a su novia, sumó una nueva imputación y se complica su situación

Un violento choque y el incendio de uno de los vehículos deja a toda una familia herida

Un bebé de un año se tragó un tornillo y se encuentra internado en el hospital Scaravelli

Detuvieron a un pasajero con marihuana en un colectivo en Tunuyán

La terminal de ómnibus de Tunuyán estará cerrada por obras 

Cuatro cazadores fueron detenidos en Tupungato: habían matado con perros dos libres

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO