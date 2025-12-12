Fuertes sanciones en Tunuyán para quienes usen o vendan pirotecnia sonora: cómo denunciar

La normativa rige en todo el departamento.

La Municipalidad de Tunuyán informa que, según lo establecido en la Ordenanza Municipal N°2855, se encuentra prohibida la utilización, tenencia, acopio, exhibición, fabricación y expendio al público de artificios de pirotecnia y cohetería del tipo explosiva, con efectos sonoros y estruendosos.

Esta normativa rige en todo el departamento y tiene como objetivo proteger la salud de las personas, el bienestar de los animales y el ambiente. La medida se aplica especialmente en el marco de las celebraciones de fin de año, cuando suele intensificarse el uso de estos elementos. Asimismo, la ordenanza contempla la prohibición de los “globos aerostáticos”, sean estos de venta libre o no y/o de fabricación autorizada.

En este contexto, la licenciada en Psicología y concejala del Bloque Elegí Gestión Tunuyán, Anabella Perelló, detalla los efectos que la pirotecnia puede provocar en niños con autismo. “No todos los niños reaccionan igual; depende de cada caso y de su hipersensibilidad sensorial”, explica. La especialista advierte que los estruendos “provocan estrés, ansiedad, miedo extremo, crisis de llanto, gritos, agresividad e incluso autolesiones”. Y agrega que se trata de una sobrecarga de estímulos auditivos y visuales: “Ellos perciben los estallidos como dolorosos o traumáticos, lo que desencadena una desorganización emocional y física muy intensa. Es fundamental concientizar sobre lo que la pirotecnia les causa, porque está directamente relacionado con la hipersensibilidad auditiva y visual”.

La experiencia de las familias confirma este impacto. Florencia Gálvez, madre de Benjamín —quien se encuentra dentro del espectro autista—, describe la preocupación que aparece cada fin de año. “Comienza la inquietud por el uso de la pirotecnia y cómo eso puede repercutir en nuestra celebración. Esto atraviesa nuestro día a día y, especialmente, a él”, señala. Explica que muchos niños dentro del espectro “tienen desafíos o dificultades para procesar estímulos auditivos o visuales”, y que el principal problema de la pirotecnia es la imposibilidad de anticipar el estruendo. “En muchos casos termina desencadenando crisis. A Benja le produce dolor porque abruma por completo su sistema nervioso. Una vez que escucha el sonido, y durante un tiempo después, le cuesta mucho volver a regularse”.

Pese a las estrategias que implementan —como el uso de sordinas o acompañamiento emocional—, el efecto de los estallidos suele ser profundo. “Los estruendos hacen que no podamos disfrutar de una celebración que debería ser para todas las familias”, afirma Gálvez.

Animales domésticos y fauna silvestre

La pirotecnia sonora no solo afecta a las personas, también provoca graves consecuencias en los animales domésticos y silvestres. Los estruendos generan miedo, estrés y desorientación, lo que puede derivar en intentos de escape, accidentes o incluso la pérdida de mascotas. En la fauna silvestre, los ruidos intensos alteran sus ciclos naturales, provocan huida de sus hábitats y desorganizan el equilibrio ambiental.

Por eso, cumplir con la normativa vigente es cuidar a quienes nos acompañan día a día y preservar nuestro entorno natural. Cada vecino que elige celebrar sin estruendos está protegiendo la vida animal y contribuyendo a una convivencia más respetuosa.

Medidas de control y sanciones

Este año se implementarán multas elevadas para aquellos vecinos que infrinjan la normativa vigente. En caso de ser descubiertos, la Dirección de Inspección General, acompañada por la Policía de Mendoza, procederá con las medidas pertinentes, incluyendo la incautación de mercadería y la clausura de lugares de venta.

La Municipalidad de Tunuyán pide a cada vecino y vecina que se involucre activamente en el cumplimiento de la normativa. Si sabés de alguien que comercialice pirotecnia sonora, denunciá sin miedo: tu aporte es clave para proteger la salud de las familias, el bienestar de los animales y la tranquilidad de nuestras celebraciones.

Podés hacerlo de manera sencilla a través del asistente virtual TUNU:

Por WhatsApp, agendando el número 2622 578555.

Por la web municipal: www.tunuyan.gov.ar y buscando el asistente TUNU.

De forma presencial en la Dirección de Inspección General, ubicada en calle Alem 785 de Tunuyán.

A través de llamado telefónico al 911.

Respaldo internacional

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la exposición a ruidos intensos y repentinos, como los de la pirotecnia, puede superar los niveles seguros de audición en la infancia y generar estrés fisiológico y emocional. En niños y niñas con espectro autista, estos estruendos se perciben como dolorosos o traumáticos, provocando crisis de ansiedad y desorganización emocional. Por ello, organismos internacionales recomiendan evitar la pirotecnia sonora y promover celebraciones seguras y respetuosas.

Fuente: prensa Tunuyán