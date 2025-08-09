Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 9, 2025

agosto 9, 2025

“Fui convocado a la Selección de Chile”: Larrondo sin filtros en LO QUE FALTABA

El destacado futbolista oriundo de Tunuyán habló sobre su carrera y los proyectos en los que trabaja actualmente.

¡Un programón! Esa es la definición del streaming de anoche, por EL CUCO TEVÉ. Una vez más, de la mano de Abi Romo y Jorge García, las dos horas “volaron”, entre información, risas, y un invitado de lujo: Marcelo Larrondo.

El “samurai” de Valle de Uco habló sobre toda su carrera en el fútbol, desde su inicio en un club departamental, sus años en Italia, Chile y clubes del fútbol de primera en Argentina. Además, sorprendió a más de uno, cuando habló de la convocatoria desde la Selección de Chile, y sobre su emprendimiento relacionado con el vino y el turismo.

Punto aparte para la columna sobre la historia de los niños y los juguetes, a cargo del profe Rodrigo Hinojosa.

Si te lo perdiste, entrá y miralo. Es imperdible!

