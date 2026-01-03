Facebook X-twitter Youtube Instagram

Futbol sancarlino: este domingo puede haber un campeón

Dos de los equipos llegan con puntaje ideal y se enfrentan entre si.

El cuadrangular final se vive a pleno, es que San Carlos y Eugenio Bustos llegan a efrentarse en el ultimo partido con puntaje ideal, habiendo ganado los dos cotejos anteriores, frente a Calise y Unión de Vista Flores.

La fecha se jugará en cancha de San Carlos, y en el primer turno se enfrentarán Calise y Unión, quienes llegan sin chance, ya que cayeron derrotados en las dos fechas anteriores.

En el caso de San Carlos y Eugenio Bustos, disputan su último partido con puntaje ideal, en el caso de haber un ganador, tendremos campeón. Sin embargo en caso de empate, se disputará una final única, entre ambos equipos en una cancha neutral, con definición por penales en caso de empate.

El fútbol se vive a pleno este domingo en el departamento.

