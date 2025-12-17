Facebook X-twitter Youtube Instagram

Garrafa en tu Barrio: el operativo estará hoy en diferentes zonas del Valle de Uco

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

San Carlos

 

Eugenio Bustos: Paraje: El Cepillo. Barrio Renacer. A las 10.

Eugenio Bustos: Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 11.

Eugenio Bustos: Calle Cobos y Libertad. A las 12.

 

Tupungato

La Arboleda: Playón de La Arboleda. Frente a escuela. A las 9

 

Tunuyán

 

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.

La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 10.30.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 11.30.

 

