Garrafa en tu Barrio: el recorrido del 22 al 27 de septiembre

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. Visitará los 18 departamentos.
Precios de la Garrafa de 10 kg
$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.
$8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.
$7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.
$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
$9.000 en el departamento de Malargüe.
$ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.
¿Qué deben presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.
Lunes 22
Guaymallén
Rodeo de la Cruz: Barrios Congreso y Progreso. A las 9.30.
Rodeo de la Cruz: Barrio Bonfanti. Bebedero 7900. Barcelona y Bonfanti. A las 12.
Santa Rosa
Tren de Capital Humano: Cuadro la estación “José Néstor Lencinas”. A las 9.
Las Catitas: Catitas Viejas. Frente a club Auxilium. A las 11.30.
General Alvear
Ciudad: Barrio Los Ranqueles. SUM. Calle Norma Maya. A las 9.
Ciudad: Barrio Costa del Atuel. SUM. A la 10.45.
Maipú
Chachingo: Barrio Las Campanas. Entrada a barrio. A las 9.30.
Chachingo: Escuela 1-328 “José Álvarez”. Ruta Provincial 12. Kilómetro 7535. A las 10.30.
Chachingo: Barrio 7 Casas. Entrada a barrio. Sobre Belgrano y Ruta Provincial 60. A las 11.15.
San Carlos
Eugenio Bustos: Plaza distrital. A las 10.
Villa Chacón: Barrio San Miguel Arcángel. A las 11.
La Consulta: Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.
Tunuyán
Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y calle Reyna. (Ex Cua Cua). A las 9.30.
La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11.
La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fe. (Ex finca Lobato). A las 12.
Las Heras
El Pastal: CEDRyS 11. El Pastal y San Esteban. A las 9.30.
El Pastal: Los Algarrobos. A las 10.30.
El Pastal: Centro de Salud 21. Calle San Ramón s/n. A las 11.30.
San Rafael
Villa Atuel: Escuela 1-321 “Balbino Arizu”. A las 9.30.
Martes 23
Guaymallén
Belgrano: Polideportivo Poliguay. Gomensoro y 3 de Febrero. A las 9.30.
Villa Nueva: Araujo e Irigoyen. A metros de la Escuela Berta García Morales. A las 11.
Belgrano: Unión Vecinal Julio A. Roca. Correa Saa 3609. A las 12.30.
Belgrano: Unión Vecinal Gomensoro. Bolivia 1835. A las 14.
Godoy Cruz
Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9.
Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados “El Trébol”. A las 10. Tortugas: Polideportivo “Los Pelegrinos”. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.
Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín “Estrellitas”. Mariano Moreno y Barcala. A las 12.
Tortugas: Polideportivo “Filippini”. Rocca y Zizzias. A las 13.
San Rafael
Monte Comán: Predio Ferrocarril. Destacamento policial. Playón. A las 9.30.
Luján
Chacras de Coria: Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9.30.
Chacras de Coria: Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10.45.
La Puntilla: Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11.15.
Junín
Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.
Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.
Medrano: Delegación municipal. A las 11.
Rivadavia
Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 “Enrique Tittarelli”. A las 15.30.
Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela “Bautista Gargantini”. A las 16.
Los Campamentos: La Verde. Escuela 1-058 “Heriberto Baeza”. A las 16.30.
Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 17.
Tupungato
Villa Bastías: Barrio Arcoiris. Entrada al barrio. Calle 6 de Septiembre. A las 9.30.
La Paz
Las Colonias: 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.
La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 11.
La Menta: Refugio frente a Pasarela. A las 11.10.
La Menta: Refugio Zabala. A las 11.20.
Miércoles 24
Maipú
Coquimbito: Barrio Piccione. Espacio Verde. Rodríguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este. A las 9.30.
Colonia Bombal: Asociación de la Colectividad Boliviana. Calle Don Bosco. A las 10.30.
Colonia Bombal: San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. A las 11.30.
Tunuyán
La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 “José Pedroni”. Calle Guiñazú s/n. A las 9.0.
La Primavera: Centro de Salud 61 “Dr. Juan J. Begué”. Calderón s/n. A las 11.
Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.
Junín
Rodríguez Peña: SUM. A las 10.
Rodríguez Peña: Localidad: El Topón. CIC. A las 11.
Rodríguez Peña: Callejón Lemos. Capilla. A las 11.30.
Luján
Las Compuertas: Nuevo Playón deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82. Km 21. A las 10.
Las Compuertas: Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 11.20.
San Carlos
Eugenio Bustos: Paraje: El Cepillo. Barrio Renacer. A las 10.
Eugenio Bustos: Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 10.30.
Eugenio Bustos: Calle Cobos y Libertad. A las 11.30.
Guaymallén
Colonia Molina: Tabanera y Grenón. A las 9.30.
Colonia Molina: Barrio Loyácono. Calle Pública y Tabanera. A las 11.
Colonia Molina: Barrio Santa Rita. Plaza. Calle Milagros y Gastón Díaz. A las 12.
Colonia Segovia: Barrio Di Rocco. Plaza. Tabalqué y Ocayunta. A las 13.30.
San Martín
El Ramblón: Calle Las Violetas (Callejón González). A las 9.30.
El Ramblón: Calle Villarroel. Entrada. A las 10.30.
El Espino: Barrio El Espino. Cancha de Fútbol. A las 11.30.
Las Heras
El Borbollón: SUM. Capitán Gutiérrez. Paso Hondo 3200. A las 9.30.
El Algarrobal: Escuela 1-213 “Capitán Luis Candelaria”. Lavalle y San Esteban. A las 10.30.
El Algarrobal: Barrio Jorge Newbery. General Paz 3754. A las 11.30.
Lavalle
El Vergel: Barrio Nuevo Vergel. Ingreso. A las 9.
Las Violetas: Calle Eugenio Montenegro. Al lado barrio Las Violetas 1. A las 9.30.
La Pega: Barrio Cooperativa La Pega. A las 10.
El Chilcal: Barrio Cooperativa El Chilcal. A las 10.30.
San Rafael
Cuadro Benegas: Paraje: Los Coroneles. A las 9.
Cuadro Benegas: Escuela 4-102 “Antonio Buttini”. A las 10.
Cuadro Benegas: Paraje: El Vencedor. Escuela 1-341 “Dr. Luis Dellepiani”. A las 12.30.
General Alvear
Alvear Oeste: La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. A las 9.
Ciudad: Poste de Hierro. Ruta 143 Sur. Escuela “Lagomaggiore”. A las 10.45.
Jueves 25
Guaymallén
Belgrano: Polideportivo Poliguay. Gomensoro y 3 de Febrero. A las 9.30.
Belgrano: Centro de la Colectividad Boliviana. Gomensoro 2699. A las 11.
El Sauce: Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Fausto Burgos. A las 12.30.
El Sauce: Unión Vecinal de Servicios Públicos El Sauce. Calle Alfonso X al 50. A las 14.
Maipú
Lunlunta: Barrio Recoaro, Barrio Jardín Lunlunta y Barrio Cooperativa. Plaza Nuestra Señora del Tránsito. Calle Videla Aranda y Remedios de Escalada de San Martín. A las 9.30.
Barrancas: Ruta Provincial 14. Kilómetro 10990. El Jume. A las 10.30.
Barrancas: Unión Vecinal El Alto. Calle El Alto s/n. A las 11.20.
Godoy Cruz
Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 9.
Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 10.
Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.
Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 12.
Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 13.
Las Heras
Alta Montaña
Uspallata: Delegación Municipal Uspallata. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.
Polvaredas: Destacamento policial. A las 11.30.
Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12.30.
Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13.30.
Junín
Barriales: Delegación Municipal. A las 10.
Barriales: Barrio Sismo 28. A las 11.
Luján
Anchoris: Entrada a Finca Flores. Kilómetro 48. A las 10.
El Carrizal: Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 11.
El Carrizal: Barrio Alumine. Entrada a barrio. A las 12.
El Carrizal: Ruta Provincial 16. Lateral ruta y Calle 2. Carrizal de Abajo. A las 12.30.
Rivadavia
Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 15.
Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 15.30.
Tupungato
Villa Bastías: Barrio Lotes Moyano. Plaza. A las 9.30.
Lavalle
Colonia Italia: Barrio Colonia Italia. Ingreso a barrio. A las 9.
Alto del Olvido: Calle General Acha y San Martín. A las 9.30.
La Palmera: Calle Arenales y 9 de Julio. A las 10.
La Palmera: Calle 9 de Julio y San Martín. A las 10.30.
Villa Tulumaya: Centro de Jubilados Marcelo Motta. A las 11.
San Rafael
Goudge: Club Social y Deportivo Goudge. A las 9.
Viernes 26
Godoy Cruz
Trapiche: Barrio Ruiseñor. Dique Los Nihuiles y Agüaribay. A las 9.30.
Trapiche: Barrio Urundel. Cancha Bustamante. A las 10.
Villa Hipódromo: La Quebrada. Martín Coronado y Carrizal. A las 10.30.
Villa del Parque: Vistalba y Potrerillos. A las 11.
Las Heras
El Algarrobal: Gimnasio 5. Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 9.30.
El Plumerillo: Barrio Democracia. Calle 2 y Democracia 5. A las 10.30.
El Zapallar: CEDRyS 3. Olascoaga y Martín Fierro. A las 11.30.
Rivadavia
La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 9.
La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10.
General Alvear
Bowen: Calle 19 y C. A las 9.
Bowen: Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9.45.
Alvear Oeste: Barrio El Zangrandi. SUM. A las 10.45.
San Martín
Ciudad: Barrio Libertad. Ex Venier. Calle Los Cerezos. A las 9.30.
Ciudad: Barrio del Carmen. SUM. A las 10.30.
Ciudad: Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. A las 11.30.
Ciudad: Barrio Ambrosio. Plaza. A las 12.30.
Capital
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.
Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.
Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.
Malargüe
Ciudad: Barrio Carbometal. Calle Ejército de los Andes 2000. A las 9.
Maipú
General Ortega: Barrio Villa Elisa. Callejón s/n, sobre calle Belgrano a 50 m de Acceso Este. A las 9.30.
Coquimbito: Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10.
Coquimbito: Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braile y D. Cavagnaro. A las 11.
Coquimbito: Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Boulevard Bandera Nacional 98. A las 12.
Coquimbito: Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 13.
Tunuyán
Vista Flores: Centro de Salud 98 “Dr. Juan José Delgado”. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.
Ciudad: Centro de Salud 191 “Dra. Rosa de las Mercedes Angelini”. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11. Ciudad: Centro de Salud 171 “Dr. Miguel Angel Manzano”. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.
Lavalle
El Paramillo: Calle Grosso s/n. A las 9.
Villa Tulumaya: Barrio El Palmeral. Quincho. A las 9.30.
Villa Tulumaya: Barrio Malvinas Argentinas. A las 10.30.
Villa Tulumaya: Calle Villegas y Callejón Villegas. A las 11.
Villa Tulumaya: Barrio Dorrego Sur. Ingreso a barrio. A las 11.30.
Sábado 27
Junín
Los Barriales: Iglesia de Orfila. A las 10.
Ciudad: Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.
Tres Esquinas: Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. Carril Caballero y Ruta Provincial 65. A las 11.
Las Heras
El Algarrobal de Abajo: Unión Vecinal El Borbollón. Calle San Ramón. A las 9.15.
El Algarrobal: Feria de “El Algarrobal”. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.
Rivadavia
Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.
Andrade: Playón Deportivo. A las 10.
Medrano: Delegación Municipal. A las 11.
Capital
Recorrido 1
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11.15.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40. Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
Recorrido 2
Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.
Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10.
Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.
Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.
