Garrafa en tu Barrio: el recorrido del 22 al 27 de septiembre

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. Visitará los 18 departamentos.

Precios de la Garrafa de 10 kg

 $9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

 $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

 $7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

 $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

 $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

 $9.000 en el departamento de Malargüe.

 $ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

Lunes 22

Guaymallén

Rodeo de la Cruz: Barrios Congreso y Progreso. A las 9.30.

Rodeo de la Cruz: Barrio Bonfanti. Bebedero 7900. Barcelona y Bonfanti. A las 12.

Santa Rosa

Tren de Capital Humano: Cuadro la estación “José Néstor Lencinas”. A las 9.

Las Catitas: Catitas Viejas. Frente a club Auxilium. A las 11.30.

General Alvear

Ciudad: Barrio Los Ranqueles. SUM. Calle Norma Maya. A las 9.

Ciudad: Barrio Costa del Atuel. SUM. A la 10.45.

Maipú

Chachingo: Barrio Las Campanas. Entrada a barrio. A las 9.30.

Chachingo: Escuela 1-328 “José Álvarez”. Ruta Provincial 12. Kilómetro 7535. A las 10.30.

Chachingo: Barrio 7 Casas. Entrada a barrio. Sobre Belgrano y Ruta Provincial 60. A las 11.15.

San Carlos

Eugenio Bustos: Plaza distrital. A las 10.

Villa Chacón: Barrio San Miguel Arcángel. A las 11.

La Consulta: Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y calle Reyna. (Ex Cua Cua). A las 9.30.

La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11.

La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fe. (Ex finca Lobato). A las 12.

Las Heras

El Pastal: CEDRyS 11. El Pastal y San Esteban. A las 9.30.

El Pastal: Los Algarrobos. A las 10.30.

El Pastal: Centro de Salud 21. Calle San Ramón s/n. A las 11.30.

San Rafael

Villa Atuel: Escuela 1-321 “Balbino Arizu”. A las 9.30.

Martes 23

Guaymallén

Belgrano: Polideportivo Poliguay. Gomensoro y 3 de Febrero. A las 9.30.

Villa Nueva: Araujo e Irigoyen. A metros de la Escuela Berta García Morales. A las 11.

Belgrano: Unión Vecinal Julio A. Roca. Correa Saa 3609. A las 12.30.

Belgrano: Unión Vecinal Gomensoro. Bolivia 1835. A las 14.

Godoy Cruz

Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9.

Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados “El Trébol”. A las 10. Tortugas: Polideportivo “Los Pelegrinos”. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.

Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín “Estrellitas”. Mariano Moreno y Barcala. A las 12.

Tortugas: Polideportivo “Filippini”. Rocca y Zizzias. A las 13.

San Rafael

Monte Comán: Predio Ferrocarril. Destacamento policial. Playón. A las 9.30.

Luján

Chacras de Coria: Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9.30.

Chacras de Coria: Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10.45.

La Puntilla: Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11.15.

Junín

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.

Medrano: Delegación municipal. A las 11.

Rivadavia

Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 “Enrique Tittarelli”. A las 15.30.

Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela “Bautista Gargantini”. A las 16.

Los Campamentos: La Verde. Escuela 1-058 “Heriberto Baeza”. A las 16.30.

Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 17.

Tupungato

Villa Bastías: Barrio Arcoiris. Entrada al barrio. Calle 6 de Septiembre. A las 9.30.

La Paz

Las Colonias: 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.

La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 11.

La Menta: Refugio frente a Pasarela. A las 11.10.

La Menta: Refugio Zabala. A las 11.20.

Miércoles 24

Maipú

Coquimbito: Barrio Piccione. Espacio Verde. Rodríguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este. A las 9.30.

Colonia Bombal: Asociación de la Colectividad Boliviana. Calle Don Bosco. A las 10.30.

Colonia Bombal: San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. A las 11.30.

Tunuyán

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 “José Pedroni”. Calle Guiñazú s/n. A las 9.0.

La Primavera: Centro de Salud 61 “Dr. Juan J. Begué”. Calderón s/n. A las 11.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.

Junín

Rodríguez Peña: SUM. A las 10.

Rodríguez Peña: Localidad: El Topón. CIC. A las 11.

Rodríguez Peña: Callejón Lemos. Capilla. A las 11.30.

Luján

Las Compuertas: Nuevo Playón deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82. Km 21. A las 10.

Las Compuertas: Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 11.20.

San Carlos

Eugenio Bustos: Paraje: El Cepillo. Barrio Renacer. A las 10.

Eugenio Bustos: Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 10.30.

Eugenio Bustos: Calle Cobos y Libertad. A las 11.30.

Guaymallén

Colonia Molina: Tabanera y Grenón. A las 9.30.

Colonia Molina: Barrio Loyácono. Calle Pública y Tabanera. A las 11.

Colonia Molina: Barrio Santa Rita. Plaza. Calle Milagros y Gastón Díaz. A las 12.

Colonia Segovia: Barrio Di Rocco. Plaza. Tabalqué y Ocayunta. A las 13.30.

San Martín

El Ramblón: Calle Las Violetas (Callejón González). A las 9.30.

El Ramblón: Calle Villarroel. Entrada. A las 10.30.

El Espino: Barrio El Espino. Cancha de Fútbol. A las 11.30.

Las Heras

El Borbollón: SUM. Capitán Gutiérrez. Paso Hondo 3200. A las 9.30.

El Algarrobal: Escuela 1-213 “Capitán Luis Candelaria”. Lavalle y San Esteban. A las 10.30.

El Algarrobal: Barrio Jorge Newbery. General Paz 3754. A las 11.30.

Lavalle

El Vergel: Barrio Nuevo Vergel. Ingreso. A las 9.

Las Violetas: Calle Eugenio Montenegro. Al lado barrio Las Violetas 1. A las 9.30.

La Pega: Barrio Cooperativa La Pega. A las 10.

El Chilcal: Barrio Cooperativa El Chilcal. A las 10.30.

San Rafael

Cuadro Benegas: Paraje: Los Coroneles. A las 9.

Cuadro Benegas: Escuela 4-102 “Antonio Buttini”. A las 10.

Cuadro Benegas: Paraje: El Vencedor. Escuela 1-341 “Dr. Luis Dellepiani”. A las 12.30.

General Alvear

Alvear Oeste: La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. A las 9.

Ciudad: Poste de Hierro. Ruta 143 Sur. Escuela “Lagomaggiore”. A las 10.45.

Jueves 25

Guaymallén

Belgrano: Polideportivo Poliguay. Gomensoro y 3 de Febrero. A las 9.30.

Belgrano: Centro de la Colectividad Boliviana. Gomensoro 2699. A las 11.

El Sauce: Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Fausto Burgos. A las 12.30.

El Sauce: Unión Vecinal de Servicios Públicos El Sauce. Calle Alfonso X al 50. A las 14.

Maipú

Lunlunta: Barrio Recoaro, Barrio Jardín Lunlunta y Barrio Cooperativa. Plaza Nuestra Señora del Tránsito. Calle Videla Aranda y Remedios de Escalada de San Martín. A las 9.30.

Barrancas: Ruta Provincial 14. Kilómetro 10990. El Jume. A las 10.30.

Barrancas: Unión Vecinal El Alto. Calle El Alto s/n. A las 11.20.

Godoy Cruz

Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 10.

Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 12.

Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 13.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata: Delegación Municipal Uspallata. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.

Polvaredas: Destacamento policial. A las 11.30.

Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12.30.

Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13.30.

Junín

Barriales: Delegación Municipal. A las 10.

Barriales: Barrio Sismo 28. A las 11.

Luján

Anchoris: Entrada a Finca Flores. Kilómetro 48. A las 10.

El Carrizal: Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 11.

El Carrizal: Barrio Alumine. Entrada a barrio. A las 12.

El Carrizal: Ruta Provincial 16. Lateral ruta y Calle 2. Carrizal de Abajo. A las 12.30.

Rivadavia

Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 15.

Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 15.30.

Tupungato

Villa Bastías: Barrio Lotes Moyano. Plaza. A las 9.30.

Lavalle

Colonia Italia: Barrio Colonia Italia. Ingreso a barrio. A las 9.

Alto del Olvido: Calle General Acha y San Martín. A las 9.30.

La Palmera: Calle Arenales y 9 de Julio. A las 10.

La Palmera: Calle 9 de Julio y San Martín. A las 10.30.

Villa Tulumaya: Centro de Jubilados Marcelo Motta. A las 11.

San Rafael

Goudge: Club Social y Deportivo Goudge. A las 9.

Viernes 26

Godoy Cruz

Trapiche: Barrio Ruiseñor. Dique Los Nihuiles y Agüaribay. A las 9.30.

Trapiche: Barrio Urundel. Cancha Bustamante. A las 10.

Villa Hipódromo: La Quebrada. Martín Coronado y Carrizal. A las 10.30.

Villa del Parque: Vistalba y Potrerillos. A las 11.

Las Heras

El Algarrobal: Gimnasio 5. Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 9.30.

El Plumerillo: Barrio Democracia. Calle 2 y Democracia 5. A las 10.30.

El Zapallar: CEDRyS 3. Olascoaga y Martín Fierro. A las 11.30.

Rivadavia

La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 9.

La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10.

General Alvear

Bowen: Calle 19 y C. A las 9.

Bowen: Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9.45.

Alvear Oeste: Barrio El Zangrandi. SUM. A las 10.45.

San Martín

Ciudad: Barrio Libertad. Ex Venier. Calle Los Cerezos. A las 9.30.

Ciudad: Barrio del Carmen. SUM. A las 10.30.

Ciudad: Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. A las 11.30.

Ciudad: Barrio Ambrosio. Plaza. A las 12.30.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad: Barrio Carbometal. Calle Ejército de los Andes 2000. A las 9.

Maipú

General Ortega: Barrio Villa Elisa. Callejón s/n, sobre calle Belgrano a 50 m de Acceso Este. A las 9.30.

Coquimbito: Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10.

Coquimbito: Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braile y D. Cavagnaro. A las 11.

Coquimbito: Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Boulevard Bandera Nacional 98. A las 12.

Coquimbito: Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 13.

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud 98 “Dr. Juan José Delgado”. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.

Ciudad: Centro de Salud 191 “Dra. Rosa de las Mercedes Angelini”. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11. Ciudad: Centro de Salud 171 “Dr. Miguel Angel Manzano”. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

Lavalle

El Paramillo: Calle Grosso s/n. A las 9.

Villa Tulumaya: Barrio El Palmeral. Quincho. A las 9.30.

Villa Tulumaya: Barrio Malvinas Argentinas. A las 10.30.

Villa Tulumaya: Calle Villegas y Callejón Villegas. A las 11.

Villa Tulumaya: Barrio Dorrego Sur. Ingreso a barrio. A las 11.30.

Sábado 27

Junín

Los Barriales: Iglesia de Orfila. A las 10.

Ciudad: Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.

Tres Esquinas: Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. Carril Caballero y Ruta Provincial 65. A las 11.

Las Heras

El Algarrobal de Abajo: Unión Vecinal El Borbollón. Calle San Ramón. A las 9.15.

El Algarrobal: Feria de “El Algarrobal”. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Rivadavia

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade: Playón Deportivo. A las 10.

Medrano: Delegación Municipal. A las 11.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11.15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40. Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2

Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.

Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10.

Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.

Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.

