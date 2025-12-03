Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 3, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 3, 2025

logo el cuco digital

Garrafa en tu Barrio: este miércoles llegará el operativo a diferentes zonas del Valle de Uco

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Tunuyán

 

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.

La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 10.30.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 11.30.

 

San Carlos

 

Pareditas: Paso de las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10.

Pareditas: Paseo de las Carretas. La Capilla. A las 10.30.

Pareditas: Calle El Paramillo. A las 11.

Pareditas: Plaza Distrital. A las 12.

 

Tupungato

Gualtallary: Plaza Divino Niño. A las 10.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Fuerte choque en ruta 40: uno de los conductores iba alcoholizado

150 familias recibirán su casa propia en Tunuyán: así lo anunció el intendente Emir Andraos

Casi una tragedia en La Consulta: un árbol seco cayó sobre un auto donde viajaban dos personas

Fuerte accidente entre una camioneta y un auto en Tunuyán: Bomberos tuvo que rescatar a uno de los heridos

Robaron en una casa de La Consulta mientras el propietario dormía: ocurrió esta madrugada

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

Ángela Roca lucha contra una dura enfermedad y necesita dadores de sangre

Un concejal de Tupungato suspendido por una denuncia de violencia de género

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO