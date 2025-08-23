Garrafa en tu Barrio: llega hoy el operativo a Ciudad y Colonia Las Rosas

El valor es de 9,000 pesos argentinos.

¿Qué deben presentar los interesados?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia del DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar, además, fotocopia del carnet del PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retire en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud Nº 91. Tabanera s/n. A las 9.30.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11.

Ciudad: Escuela Nº 1-426 José Hernández. Calles Juan B. Justo y Alem. A las 12.