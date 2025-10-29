Garrafa Social: continúa el operativo en Los Sauces y Tunuyán centro

El programa tiene como objetivo facilitar el acceso al gas envasado a familias que lo necesiten.

La Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Desarrollo Social, llevará adelante una nueva etapa del operativo Garrafa Social. Esta semana, la actividad se realizará el jueves 30 de octubre a las 17 horas en la Delegación Municipal de Los Sauces, y el viernes 31 de octubre a las 11 horas en el Mercado de la Estación, en el centro.

Para acceder al beneficio, los interesados deben presentar la Ficha APROS, que se tramita con fotocopias del DNI de todos los integrantes del grupo familiar. La documentación puede gestionarse en el Anexo Municipal (calle La Argentina) o en la delegación más cercana al domicilio. Es importante asistir con la documentación completa y en horario.