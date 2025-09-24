Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 24, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 24, 2025

logo el cuco digital

“Garrafa Social” continúa esta semana en Vista Flores, Los Árboles y Tunuyán Centro

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Continúa el operativo Garrafa Social en nuestro departamento. Esta semana se llevará a cabo la actividad que es coordinada por la Dirección de Desarrollo Social. La misma tiene como objetivo facilitar el acceso al gas envasado a familias que lo necesiten.

Cronograma:

– Vista Flores: Miércoles 24 de septiembre – 17 horas – Delegación Municipal

– Los Árboles: Jueves 25 de septiembre – 17 horas – Calle Mago Correa s/n

– Tunuyán Centro: Viernes 26 de septiembre – 11 horas – Mercado La Estación

Este programa permite acercar un recurso esencial a los hogares. Para acceder a la garrafa, los interesados deben contar con la Ficha APROS, que se tramita presentando fotocopias del DNI de todos los integrantes del grupo familiar. La ficha puede gestionarse en el Anexo Municipal (calle La Argentina) o en la delegación más cercana al domicilio.

El operativo se desarrolla con presencia territorial y coordinación entre equipos municipales, lo que permite llegar a distintas zonas del departamento de manera organizada. La entrega se realiza en puntos estratégicos para facilitar el acceso y evitar traslados innecesarios.

Desde la Municipalidad se recuerda a los vecinos la importancia de contar con la documentación requerida y acercarse en el horario indicado. Estas acciones forman parte de una política pública que busca acompañar a las familias en el cuidado de su economía y garantizar el acceso a servicios básicos.

Fuente: Prensa Tunuyán

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Video. Otro relato salvaje en Tunuyán: chicas en patota le pegan con un casco a otra joven que no se defiende 

En fotos y videos: así se vivió la fuerte tormenta que azotó al Valle de Uco

Riña callejera en La Consulta: un hombre alcoholizado dañó el auto del otro

Libertad bajo fianza para el conductor que atropelló y mató a José Luis Nuñez en San Carlos

La Consulta: intentó robar y fue detenido por la víctima y un vecino hasta que llegó la policía

Fuerte temblor en Mendoza: 4,5 de magnitud ¿Dónde fue el epicentro?

A punta de pistola asaltaron a un hombre en la terminal de ómnibus de La Consulta

Tormenta con granizo provocó daños en San Carlos: 55 familias fueron asistidas tras el temporal

Hoy se cumple un año del fallecimiento de Amir : el joven que sufrió una caída en las dunas del Nihuil

Controles policiales en Tupungato: personas aprehendidas y secuestro de estupefacientes

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO