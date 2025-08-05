Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 7, 2025

Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 7, 2025

Garrafa Social: el operativo estará hoy en Vista Flores

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La Municipalidad de Tunuyán continúa con el programa Garrafa Social, una política pública que garantiza el acceso al gas envasado a precio accesible para las familias del departamento.

Durante la temporada invernal, el operativo llega a cada barrio y distrito. Esta semana, el cronograma es el siguiente:

Vista Flores – Polideportivo Municipal: Martes 5 de agosto a las 17:00 h

La Primavera – Escuela N.º 1-196 Ignacio Álvarez: Miércoles 6 de agosto a las 11:00 h

Villa Seca – Delegación Municipal: Jueves 7 de agosto a las 17:00 h

Coordinado por la Dirección de Desarrollo Social, el programa permite acercar las garrafas directamente a los distritos, brindando un alivio económico a los hogares y fortaleciendo el acceso equitativo a servicios esenciales.

¿Qué se necesita para acceder?

Para retirar una garrafa social, los interesados deben contar con la Ficha APROS, que se obtiene presentando fotocopias del DNI de todas las personas que integran el grupo familiar.

La ficha puede tramitarse en el Anexo Municipal, ubicado en calle La Argentina, o en la delegación más cercana al domicilio.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Varias personas fueron detenidas en Tunuyán, luego de un fuerte operativo en el interior del asentamiento Rodrigo

Un ciclista alcoholizado intentó cruzar la ruta y fue embestido por una camioneta

Violento robo en Tunuyán: los delincuentes tenían chalecos antibalas y armas de fuego

Tunuyán: un hombre golpeó a una mujer que terminó pidiendo ayuda en la calle

Detectan carne de animales de dudosa procedencia en carnicerías del Valle de Uco: la Policía Rural intensifica los controles

CATA incorporó modernos colectivos para Valle de Uco: están equipados con la última tecnología

Una vez más, Lali llegó a Valle de Uco después de su presentación en Mendoza

El niño que fue mal inyectado en Tupungato quedó con secuelas, y la enfermera podría tener una imputación más grave

Accidente en La Consulta: chocó a un perro y cayó de su moto

Perros de la policía recuperaron elementos robados en Tunuyán

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO