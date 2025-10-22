Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 24, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 24, 2025

logo el cuco digital

“Garrafa Social”, esta semana estará en Colonia Las Rosas y Vista Flores

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Continúa el operativo Garrafa Social en nuestro departamento. Esta semana se llevará a cabo la actividad que es coordinada por la Dirección de Desarrollo Social.  La misma  tiene como objetivo facilitar el acceso al gas envasado a familias que lo necesiten.

Cronograma:

– Colonia Las Rosas: Miércoles 22 de octubre  – 17 horas – Delegación Municipal

– Vista Flores:  Jueves 23 de octubre – 17 horas – Polideportivo municipal


Este programa permite acercar un recurso esencial a los hogares. Para acceder a la garrafa, los interesados deben contar con la Ficha APROS, que se tramita presentando fotocopias del DNI de todos los integrantes del grupo familiar. La ficha puede gestionarse en el Anexo Municipal (calle La Argentina) o en la delegación más cercana al domicilio.

El operativo se desarrolla con presencia territorial y coordinación entre equipos municipales, lo que permite llegar a distintas zonas del departamento de manera organizada. La entrega se realiza en puntos estratégicos para facilitar el acceso y evitar traslados innecesarios.

Desde la Municipalidad se recuerda a los vecinos la importancia de contar con la documentación requerida y acercarse en el horario indicado. Estas acciones forman parte de una política pública que busca acompañar a las familias en el cuidado de su economía y garantizar el acceso a servicios básicos.

Fuente: prensa Tunuyán

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

“Mi hijo ha sufrido una condena social y su vida ha corrido peligro estando preso”: habló la madre de Agustín Esposito

Operativo policial en Cordón del Plata: 43 aprehensiones y decomisos en controles conjuntos

Prisión domiciliaria para un conductor de San Carlos que mató a un motociclista en Guaymallén

“Con cadenas y machetes”: la policía debió intervenir para frenar un enfrentamiento entre los Asentamientos Los Ceibos y el Rodrigo

San Carlos: la Policía Rural decomisó más de 42.000 conservas que no eran aptas para el consumo

Fuerte temblor con epicentro en Valle de Uco ¿Cuándo y dónde se sintió más?

Juan, un niño de 12 años de Tunuyán, que cría gallinas y vende huevos, y sueña con tener una caña de pescar

Choque entre un auto y una moto deja un gravemente lesionado

Tupungato: aprehendieron a un joven que circulaba en vehículo robado desde 2016

Gladys Rivas: “Años de populismo en Tunuyán solo han traído atraso y un par de obras para la foto”

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO