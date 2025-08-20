Facebook X-twitter Youtube Instagram

Garrafa Social: esta semana estará en Vista Flores, Las Torrecitas y El Algarrobo

El operativo comenzará este miércoles.

La Municipalidad de Tunuyán continúa con el programa Garrafa Social, una política pública que garantiza el acceso al gas envasado a precio accesible para las familias del departamento. Durante la temporada invernal, el operativo llega a cada barrio y distrito. Esta semana, el cronograma es el siguiente:

Vista Flores – Polideportivo Municipal: Miércoles 20 de agosto a las 17:00 horas.

Las Torrecitas – Calle Miguel Silva s/n: Miércoles 20 de agosto a las 11:00 horas.

El Algarrobo – CIC: Jueves 21 de agosto a las 17:00 horas.

Coordinado por la Dirección de Desarrollo Social, el programa permite acercar las garrafas directamente a los distritos, brindando un alivio económico a los hogares y fortaleciendo el acceso equitativo a servicios esenciales.

¿Qué se necesita para acceder?

Para retirar una garrafa social, los interesados deben contar con la Ficha APROS, que se obtiene presentando fotocopias del DNI de todas las personas que integran el grupo familiar.

La ficha puede tramitarse en el Anexo Municipal, ubicado en calle La Argentina, o en la delegación más cercana al domicilio.

