Gastón Martínez y su arte plasmado en el cuero: “Siempre se me ha hecho difícil, pero amo esta profesión”

El talabartero es oriundo de San Carlos y en el Día del Artesano nos cuenta un poco más sobre su oficio.

Cada 19 de marzo se celebra en diferentes partes del mundo el Día del Artesano. Por tal motivo, en esta oportunidad conoceremos un poco más sobre la profesión y trabajo de Gastón Martínez, un talabartero oriundo de San Carlos.

Gastón en comunicación con El Cuco Digital contó que hace 12 años que se dedica a trabajar el cuero con sus manos. “Fabrico y hago arreglos en general”, comenzó contando.

Seguidamente añadió: “Yo comencé porque a mi familia siempre le ha gustado el campo y yo siempre tuve la idea de ser talabartero y de tener una talabartería en San Carlos y lo pude hacer, de hecho es la única acá”.

Por otro lado, el artesano explicó que el trabajo independiente muchas veces se hace cuesta arriba: “Siempre se me ha hecho difícil, pero amo esta profesión. No es fácil, la verdad, pero lo hago de corazón”.

Respecto a lo netamente económico, Gastón destacó que si bien a él lo ayuda mucho que sus productos se comercializan en diferentes departamentos de la provincia, los mismos se han encarecido mucho con el paso de los años. “Yo cuando empecé la imitación de carpincho valía 37 pesos el metro y ahora vale 1900; se ve la diferencia” dijo el hombre.

“Lo bueno del cuero es que un material que te dura para siempre. A veces me dicen no hagas las cosas que te duren para tanto, pero yo me acostumbré hacer las cosas así. De hecho siempre les doy garantía de tres años cuando compran algo” sostuvo el emprendedor.

Para concluir, Gastón aprovechó la oportunidad para pedirle al Municipio sancarlino ayuda a los artesanos. “Yo por ejemplo nunca he recibido nada y sería bueno. (…) en Malargüe les enseñé a unos chicos y desde la comuna le ayudaron a comprar máquinas. Quizás sería bueno acá algo similar. Lo he charlado con la gente de Turismo”.