Gendarmería busca a dos médicos australianos que hacían el cruce a Chile por El Manzano y podrían estar en peligro

Una alerta de geolocalización encendió la búsqueda de dos turistas que cruzaban la cordillera por el Portillo de Piuquenes rumbo a Chile.

Dos turistas australianos que cruzaban la Cordillera activaron esta mañana una alerta de geolocalización mientras se desplazaban por la zona del Portillo de Piuquenes, en Tunuyán. La señal encendió la preocupación en las autoridades de montaña por la posibilidad de que hayan sufrido algún inconveniente en un área de difícil acceso.

De acuerdo con la información oficial, los ciudadanos Katie Flower y Ben Warrick realizaban el cruce hacia Chile con destino a la Tenencia San Gabriel. La notificación llegó a Defensa Civil desde la Oficina de Seguridad Aeronáutica, que registró la emisión del dispositivo de emergencia.

Operativo en marcha

Tras la alerta, se movilizó el Grupo Especializado en Alta Montaña del Escuadrón 28 de Gendarmería con base en Tunuyán. El equipo inició el despliegue desde el paraje Alférez Portinari para tratar de dar con la pareja lo antes posible.

La Ayudantía Fiscal del Valle de Uco, a cargo del doctor Abel Cappi, quedó notificada de la situación y mantiene coordinación con los equipos que trabajan en el terreno. Por ahora no hay información oficial sobre el estado de los turistas ni sobre si lograron continuar su ruta hacia el país trasandino.

Fuente: MDZ