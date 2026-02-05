Genocidio: Israel, pese al cese al fuego, continua con bombardeos a Gaza

Durante los bombardeos desde que se inició el conflicto han muerto mas de 72.000 gazatíes.

El ejército justifica los ataques, en los que han perecido siete menores, en otro previo contra sus soldados.

Los bombardeos israelíes en Gaza han matado desde primera hora de este miércoles al menos a 24 palestinos, entre ellos siete menores, pese al alto el fuego que rige desde octubre. Uno de los niños es un bebé de cinco meses, Saqr Badr al Hattu, según han informado las autoridades sanitarias. Entre las víctimas hay también una mujer de 55 años y un paramédico, alcanzado por los proyectiles cuando trataba de ayudar a los heridos.

El ejército israelí (que sigue bombardeando Gaza a diario, pero suele causar menos víctimas) justifica los ataques de esta jornada en uno previo contra su ejército que hirió de gravedad a un soldado.

Las Fuerzas Armadas de Israel han abierto fuego contra zonas de tiendas de campaña y viviendas, sobre todo en Jan Junis, en el sur, y también en Ciudad de Gaza, la capital. Ambas están ubicadas en el 50% de la Franja que Israel no controla.

Desde que comenzó el alto el fuego —presentado por su muñidor, Donald Trump, como el “fin de la guerra”—, cuando Israel comunica que sus tropas han sufrido un ataque en Gaza suele incrementar en las horas posteriores, en represalia, la intensidad de sus bombardeos diarios. Sucedió el pasado noviembre, en la jornada más letal del alto el fuego: una intensa oleada de ataques por tierra y aire causó más de 100 muertos, en su mayoría menores y mujeres.

Las víctimas mortales por fuego israelí en estos cuatro meses de tregua han superado este miércoles los 556, según el recuento hospitalario. En los dos años previos de ofensiva militar murieron cerca de 72.000 gazatíes.

En esta ocasión, el ejército ha dado cuenta a primera hora del día de un ataque nocturno contra sus tropas cuando ejecutaban “una operación rutinaria cerca de la Línea Amarilla”, la divisoria fijada en el alto el fuego y que Israel ha ido modificando a su beneficio: a un lado de esa línea está la parte de Gaza en ruinas y casi vacía que controlan las tropas israelíes, y donde comenzará la reconstrucción; al otro, viven más de dos millones de gazatíes y sigue gobernando Hamás. El comunicado militar denuncia “una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego” por parte de la milicia palestina, a la que respondió usando sus tanques y aviación. Hamás lo considera un “pretexto” en el marco de “un sabotaje deliberado a los esfuerzos por consolidar el alto el fuego”.

Todo ello en los primeros días de la reapertura de Rafah, el paso fronterizo entre Gaza y Egipto, que da un leve respiro a una población extenuada. El lunes, cuando volvió a operar tras casi dos años cerrado, Israel solo permitió regresar a la Franja a 12 de los 42 gazatíes que llegaron. Los pocos que cruzaron relataron a su llegada abusos y humillaciones en el control israelí. El martes pasaron más: unos 40. Han llegado, ya entrada la madrugada de este miércoles, a un hospital de Jan Yunis, según ha informado el Ministerio de Interior del Gobierno de Hamás.

Opacidad

Tanto las entradas como las salidas de gazatíes (principalmente de enfermos que requieren atención médica urgente) por el paso de Rafah dependen de la autorización previa de las autoridades militares de Israel. Las cifras en ambas direcciones están de momento por debajo de las estimadas antes de la apertura. No hay explicaciones sobre los criterios de los números establecidos ni los motivos de los rechazos.

Este miércoles, las autoridades militares israelíes no han permitido durante unas horas la salida de los enfermos y heridos palestinos con sus acompañantes. El organismo militar israelí a cargo de los asuntos civiles en los territorios ocupados (COGAT) ha culpado de la situación, en un comunicado, a la Organización Mundial de la Salud de la ONU, que coordina las salidas, por “no haber presentado los detalles de coordinación necesarios por razones de procedimiento”. Al mediodía, la Media Luna Roja palestina ha anunciado la reactivación de las evacuaciones médicas, que suman 21 en dos días.

