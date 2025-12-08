Gesta Libertadora: cientos de “parientes” sancarlinos ya marchan hacia la Legislatura provincial

Desde las primeras horas de este lunes autoconvocados marchan en defensa del agua.

Mañana martes, desde las 10 de la mañana, senadores provinciales deberán votar a favor o en contra del Proyecto Minero San Jorge, por lo que desde hoy lunes vecinos autoconvocados de San Carlos, marchan desde la Terminal de Ómnibus de Eugenio Bustos con destino a la Legislatura provincial.

La información aportada al medio indicó que desde Eugenio Bustos salieron marchando un grupo de al menos 100 vecinos, que llegarían hasta la zona de Finca Tosso, para luego en vehículo arribar hasta El Puente del Río, en el límite entre Tunuyán y San Carlos.

Luego volverían a marchar con un grupo más nutrido de personas hasta Luján de Cuyo, donde pasarían la noche para mañana llegar a la Legislatura, donde se realizará el debate y votación de los senadores.

Videos