Gimena Pastor: a pesar del dolor, se concentró en la solidaridad, siguiendo el ejemplo que le dejó su mamá Patricia

Durante cuatro largos meses cuidó a su madre internada. Vivió de cerca el sufriemiento y también el trabajo y el cansancio del personal de Salud. Cuando su mamá murió, no se concentró en su dolor, pensó en cómo ayudar, en cómo devolver algo “que le había dado la gente para su madre”

Patricia Pastor, una vecina muy querida de Tunuyán transitó un largo proceso de internación y enfermedad por Covid. Luego de su fallecimiento, su hija, Gimena, decidió dar el dinero que la gente le había proporcionado en la campaña solidaria para la rehabilitación de su madre. El destinatario fue el Hospital Scaravelli, con la compra de elementos muy necesarios para el nosocomio.

¿Cómo les fue con la campaña solidaria? ¿Tuvieron respuesta de la gente?

“Sí. No duró mucho tiempo. Empezó a mediados de octubre del año pasado aproximadamente, pero ella falleció el 17 de noviembre. No fue como una campaña completa, se alcanzó a recaudar bastante dinero, no tanto, pero se alcanzó a recaudar. Entonces yo tomé la decisión de que a ese dinero yo no lo quería, ya que era para ella. La idea fue ver de qué mejor manera se podía devolver a la gente que había colaborado y me pareció que ayudando al hospital era la mejor manera”.

¿El tratamiento que necesitaba era muy costoso?

“Mi mamá había estado internada seis meses y cuatro de esos estuvo con un respirador artificial, entonces ella había perdido la fuerza de los músculos, la masa muscular. Entonces había que hacer una rehabilitación en la clínica San Andrés”.

¿El hospital no podía brindar ese servicio?

“No, porque esa rehabilitación se realiza únicamente en esa clínica, la que mi mamá necesitaba. En el Hospital Lencinas se hace, pero como está afectado por el Covid no están haciendo rehabilitaciones, entonces por eso había que hacerla sí o sí en la San Andrés y, bueno, mi mamá no contaba con mutual”.

Cuando llegó el momento en el que se plantea hacer esta rehabilitación ¿desde el hospital Scaravelli te recomendaron acercarte a alguna oficina del estado para brindarles ayuda, que subsidiara el proceso de recuperación que debían afrontar?

“Sí, me brindaron una ayuda increíble, no me puedo quejar del hospital realmente. No sólo la trataron bien a mi mamá, la cuidaron, no sé, yo también recibí contención y asesoría de todo lo que había que hacer. Ellos me ayudaban también para pedir una especie de subsidio a la provincia, pero no cubría todo el tratamiento. Había que pagar una parte particular y de la otra se hacía cargo el estado”.

Entonces ¿existe un protocolo para acceder a un subsidio para personas desamparadas en esos casos críticos?

“Claro, sí, porque en estos casos en pandemia, el Lencinas que es el hospital estatal que hace estos tratamientos está afectado para Covid únicamente”.

¿Creés que durante todo el procedimiento médico que recibió en los hospitales Scaravelli y Central se hizo todo lo que se pudo hacer?

“Se hizo todo lo que se pudo. La verdad que no me puedo quejar. Sí, quizás estuve un poco inconforme en algunos detalles menores en el Hospital Central, pero tampoco para decirte no la cuidaron a mi mamá, porque mentiría. Hay que entender que estamos en una situación de pandemia, que el sistema de salud está colapsado”.

¿Notaste el colapso en el Hospital Central? No por culpa del personal, sino por la situación ¿Se notó eso?

“Sí. Realmente siempre lo he dicho y se lo he dicho a todas las personas con las que he hablado. Si la gente en sí pudiera estar, aunque sea un día entero en hospital, como estuve yo con mi mamá estos cuatro meses internada en Mendoza, entenderían que se tienen que cuidar. No sólo por la forma en que colapsa el sistema de salud, sino desde el agotamiento de los enfermeros y médicos que no dejan de ser personas. Que trabajan con guardias recargadas porque no hay personal o porque se contagiaron o porque están trabajando con menos personal. Ellos están agotados, no dan abasto. Y aparte también vez el deterioro que causa en la gente la enfermedad, que para mucha gente es mentira, no. Yo por lo que he podido ver todo este tiempo que he estado permanente en el hospital es bastante serio”.

Con respecto a lo que habían recaudado ¿vos hiciste una donación directamente desde lo monetario o compraron algunos elementos?

No, se compraron lo que se necesitaba. Yo estuve en contacto con los directivos del hospital, pregunté qué era lo que más se necesitaba con urgencia y, bueno, se compraron dos electrocardriógrafos, que están por llegar, porque por tema de la pandemia también el transporte estaba parado. Yo calculo que en esta semana o en la que viene, ya tendrían que estar acá, pero ya está pago. Ya está todo listo para que llegue y se pueda usar. Y También doné colchones.

Tu mamá era una vecina muy querida en Tunuyán ¿cómo era ella? ¿Qué le gustaba hacer?

Mi mamá estaba mucho en casa pero a la vez colaboraba mucho con la parroquia acá de Tunuyán. Era una mujer que era muy desinteresada, daba hasta lo que no tenía. Ella era así, siempre preocupándose por los demás, siempre estando atenta a que si alguien necesitaba algo y si ella lo podía dar o lo podía llegar a solucionar… siempre estaba para darte una mano.

La verdad que se ve reflejada en vos, porque esta decisión que tomaste honra mucho su memoria. Desde el diario El Cuco Digital nos gusta destacar estos gestos, y más aún el tuyo, que en un momento difícil, tuviste la voluntad y la fuerza para hacer algo tan lindo, siguiendo, justamente, la misma línea de tu mamá, a quien le gustaba, por lo que me has contado, hacer este tipo de cosas. Muchas gracias y mucha fuerza.

(NOTA: FACUNDO ROMO)