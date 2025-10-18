Gladys Rivas: “Años de populismo en Tunuyán solo han traído atraso y un par de obras para la foto”

La emprendedora que avanza por un lugar en el Concejo Deliberante, representa a comerciantes y emprendedores del departamento que no encuentran respuestas en la gestión actual. Según la candidata Libertaria Demócrata, “hay que ser amigo o pariente” para beneficiarte de algunas obras o espacios municipales.

En medio de perfumes de lavanda y orégano, Gladys Rivas inició la cruzada para llegar a una banca en el Concejo Deliberante de Tunuyán. Es que esta emprendedora local, activa y llena de ideas novedosas, está caminando cada rincón del departamento para conocer los problemas de los ciudadanos, y para contarles sobre sus propuestas y compromiso con Tunuyán.

“¡Hay tantas cosas para hacer en Tunuyán!” afirma en medio de la vorágine de la campaña, y empieza a desarrollar ideas. “Acá, si vos sos emprendedor o comerciante la tenés que remar solo, porque el Municipio no te facilita nada si no sos “amigo o pariente” , y lo que ves, es que hay espacios, donde se hizo una enorme inversión, como el Mercado de la Estación o incluso, el mismo Anfiteatro, que gran parte del año, o los días de la semana, están cerrados, privando a emprendedores, artesanos y comerciantes de tener más oportunidades de venta”.

Rivas, quien hace unos años comenzó su emprendimiento de cosmética natural, realizando un tipo de destilados de flores y aromáticas único en la provincia, conoce las dificultades a la que se enfrentan los emprendedores locales: “Las tasas municipales te matan, sumado a que no se generan oportunidades reales de nuevos compradores” afirma, y agrega que, “se desaprovecha el potencial natural del departamento, sin atraer un turismo que puede cambiar la realidad de los emprendedores y comerciantes locales”.

Muy crítica y dura con la gestión municipal actual, Gladys considera que desde la Intendencia y el Concejo Deliberante no se brindan oportunidades, ni tampoco se trabaja en acciones que generen cambios o avances significativos: “años de populismo en Tunuyán solo han traído atraso y un par de obras para la foto” afirma sin rodeos, y agrega que, los pocos espacios creados, donde se ha hecho enormes inversiones, en general, solo son aprovechados por “parientes o amigos de la gestión municipal”.

“La realidad es que, cuando te dicen “defendamos lo nuestro”, no te dicen que, “lo nuestro” es “lo de ellos”. En síntesis, lo que te están diciendo es que, “defendamos lo suyo” . En Tunuyán, hay que pelear para que los espacios del Estado dejen de ser para unos pocos, y sean para los que realmente emprenden y generan trabajo y desarrollo genuino” afirma la candidata, destacando que desde el Concejo Deliberante va a trabajar especialmente para emprendedores y comerciantes que, históricamente, siempre quedan solos.

Para Rivas, “acabar con el populismo y el amiguismo” en Tunuyán es la puerta a que el departamento crezca, sumado a cambios y avances estructurales. Y entre sus propuestas más importantes se encuentra el desarrollo y la apertura del Paso El Portillo, una vía de ida y vuelta hacia Chile que “verdaderamente puede transformar la economía y el turismo de Valle de Uco”.

FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA

Gladys Rivas es candidata a Concejal por el Frente Libertario Demócrata, un espacio que apoya al presidente Javier Milei, pero que se opone y critica duramente al gobernador Alfredo Cornejo. A nivel nacional, el espacio lleva como candidato a diputado nacional a Gabriel Sottile, a nivel provincial, Hugo Gottardini es candidato a diputado por el Tercer Distrito, y en Valle de Uco, completan las listas a concejales, Boris Martín en San Carlos, y Franco Avogadro en Tupungato.