Gladys Rivas: “Basta de peronistas y radicales que lo único que hacen es meter parientes a la Municipalidad”

“Mientras tanto, la gente que trabaja y emprende ya no da más con las presiones y la burocracia que no facilita nada”.

Gladys Rivas, candidata a concejal por el Frente Libertario Demócrata sigue caminando las calles de Tunuyán, y mientras recibe el cariño de la gente, a la par, también aumenta su indignación. “La verdad que esto ya no se trata de política, sino de humanidad… barrios que se quedan sin agua, calles desastrosas que ni siquiera tienen nombre (¡cómo hace una ambulancia para ubicar un domicilio en una emergencia!!!), en fin, la gente que le pone ganas, pero que ya no da más… “, afirma, y agrega que, esta campaña es un antes y un después en su vida: “estoy viendo de cerca cuánta necesidad tiene la gente, y qué poco hacen los políticos”.

“Estos espacios deberían ser aprovechados por los emprendedores y comerciantes locales”

“A los comerciantes y emprendedores de Tunuyán no se les facilitan las cosas, al contrario, se los hunde de a poco” expresa la candidata, que además tiene su propio emprendimiento de cosmética natural, y conoce muy de cerca la situación. Y agrega: “la presión es altísima, e incluso, muchos se siente “perseguidos” y agobiados con las tasas municipales, y por inspecciones que, consideran, no ven la realidad de los emprendedores y comerciantes”.

Ya en la recta final de la campaña para llegar a ser concejal de Tunuyán, Gladys habla con total franqueza: “Lo que pasa en Tunuyán me preocupa mucho: “cero” ayuda a los que trabajan y cada vez más “parientes” en el Municipio”, y agrega con énfasis, y sin temor a las críticas o la difamación: “Basta de peronistas y radicales que lo único que hacen es meter parientes a la Municipalidad”.

Durante esta campaña electoral, Gladys Rivas ha planteado ideas y proyectos que piensa llevar a cabo desde el Concejo Deliberante. Entre sus propuestas, algunas de las cuales han causado mucho impacto, se encuentra el desarrollo del Paso Portillo – Piuquenes hacia Chile: “la apertura de este Paso significaría un antes y un después en Valle de Uco, porque no solo permitirá la afluencia de turismo internacional, con un tremendo impacto en prestadores y comerciantes, sino también, una vía para la producción local que tanto está sufriendo”.

“Me han dicho, despectivamente, que solo yo he propuesto la apertura del Paso Portillo, y la verdad me da mucha pena que los candidatos solo se queden en pavadas, sin pensar en cosas que realmente pueden cambiar la realidad de la región” afirma Rivas, y agrega que “lo único que hacen es pelearse, para llegar y después seguir metiendo parientes en la Municipalidad, nepotismo al alto nivel”.

Frente Libertario Demócrata: “con Milei y sin Cornejo”

El Frente Liberatario Demócrata apoya al presidente Javier Milei, pero se opone al gobernador Cornejo. Entre sus referentes más destacados se encuentra la diputada nacional Mercedes Llano.

El principal candidato a nivel nacional es Gabriel Sottile, quien busca una banca de Diputados. En la provincia, y ya en el Tercer Distrito, Hugo Gottardini es el primer candidato a diputado. Gottardini es un productor y exportador agropecuario que ha logrado captar la atención de los productores regionales, como la posible voz que los represente en la Legislatura.