octubre 26, 2025

logo el cuco digital
octubre 26, 2025

Gladys Rivas: “Cada voto tiene fuerza, cada voto cuenta, porque el cambio real nace en el corazón”

Gladys Rivas en el momento de emitir su voto.
La candidata del Frente Libertario Demócrata en Tunuyán, espera los resultados con mucho optimismo, junto a sus hijos.

Gladys Rivas, la candidata a concejal por Frente Libertario Demócrata, emitió esta mañana su voto, muy feliz y satisfecha.

La candidata que ha resultado todo una revelación en la campaña, se expresó optimista con respecto a los resultados. “Cuando votamos, no elegimos solo a una persona; elegimos el tipo de futuro que queremos mirar cada mañana. Elegimos si seguimos igual o si nos animamos a cambiar” afirmó feliz al emitir su voto, y agregó: “Cada voto tiene fuerza. Cada voto cuenta. Porque el cambio real no viene de arriba, nace en casa, en nuestro barrio, en el corazón de quienes todavía creen que se puede construir un lugar mejor”.

Gladys quien contó que esperará los resultados en familia, junto a sus hijos, afirmó para cerrar: “Sabemos que hoy nacen muchos sueños que estaban estancados”.

