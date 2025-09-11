Gladys Rivas, la candidata libertaria que apuesta a la apertura del paso Portillo- Piuquenes: “es una gran puerta para Valle de Uco”

En una entrevista reciente, la prolífica emprendedora, y ahora candidata a concejal en Tunuyán, planteó varios temas interesantes y sorpresivos, en relación a la política y al desarrollo del departamento.

Gladys Rivas es una mujer multifacética, y reconocida en la región por sus aportes en los ámbitos en los que se ha desempeñado durante su vida laboral. A la par del rol de madre (“fui mamá muy joven y mis dos hijos son las personas más importantes en mi vida”), Gladys desde muy joven se insertó en el mercado laboral, durante algunos períodos como empleada, y en otros como “cabeza” de emprendimientos propios.

Incursionó exitosamente en el comercio, llegando a tener su propia óptica. Sin embargo, uno de sus aportes más importantes fue desde la Cámara de Comercio de Tunuyán (CIATT), donde no se limitó a tareas administrativas o de organización. Gladys fue una de las principales creadoras, impulsoras y organizadoras de los, ahora tradicionales, almuerzos anuales de la Cámara.

Hace unos años inició un emprendimiento de cosmética natural, aprendiendo a conocer y usar las plantas que se cultivan en Valle de Uco, y de las cuales, se extraen valiosos aceites. Y ahora, mientras comanda su empresa, entre aromas de lavanda y orégano, decidió incursionar en la política local, en las filas del Frente Libertario Demócrata. “Me he tenido que sacar el delantal de emprendedora, para involucrarme en la política, porque desde afuera siempre vemos las carencias, pero no solucionamos nada si no nos involucramos” afirma en un reportaje reciente realizado en el streaming EL CUCO TEVÉ, y agrega, que las mujeres deben involucrarse más en la política: “estoy orgullosa de que mi lista la encabece una mujer, algo que pasa muy poco en la política tradicional”.

Con ideas novedosas, algunas rupturistas, y con el empuje que siempre la ha caracterizado, espera llegar a ocupar una banca en el Concejo Deliberante de Tunuyán: “hay que trabajar para que vengan empresas, para que se abran más comercios, para que los emprendedores sean valorizados”, afirma muy segura. Y plantea entre los objetivos principales de su carrera política, la apertura del Paso Portillo- Piuquenes, una “gran puerta para la economía y el turismo, no solo de Tunuyán, sino de todo el Valle de Uco”.

A continuación, la entrevista completa, realizada en EL CUCO TEVÉ. Para conocer a esta candidata, sus propuestas, y lo que considera, se debe hacer, cambiar y mejorar en Tunuyán.