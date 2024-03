Gobernadores patagónicos contra Javier Milei por la “rebelión fiscal”: “Es un hecho inaudito y grave”

El mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck, planteó ante la postura del presidente sobre el pago de impuestos en Buenos Aires: “Que inste a la gente a no cumplir con una ley es algo que no se puede aceptar”.

Los gobernadores patagónicos volvieron a reunirse en el marco de un evento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), donde lanzaron el Consejo patagónico de desarrollo económico y sentaron su postura sobre varios temas. Uno de los mandatarios cuestionó duramente el llamado a una “rebelión fiscal”, que impulsó el diputado nacional José Luis Espert y que apoyó el presidente Javier Milei.

En este marco, los líderes territoriales del sur del país avanzaron en la puesta en funcionamiento del bloque regional, que en el Senado ya hizo su demostración de fuerza política conjunta en el rechazo al mega DNU 70/2023 del oficialismo.

De esta manera, además de rechazar la marcha atrás en la quita del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, los gobernadores patagónicos advirtieron sobre los riesgos que implica la apertura de importaciones para las pymes. En tanto, confirmaron que todavía no recibieron la nueva Ley Ómnibus que el Gobierno busca que acompañen.

“Por primera vez en mucho tiempo las provincias tenemos una centralidad política muy importante y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para llevarla al Congreso de la Nación”, expresó el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presidente del bloque regional.

Además, planteó que “lejos de ser una debilidad esa atomización que hay en el Congreso, es una fortaleza como pocas veces en la historia”. “El desafío de los legisladores nacionales es despojarse de prejuicios, de mezquindades partidarias y entender que los intereses de la nación y de las provincias tienen que estar por encima de cualquier mandato o disciplina de bloque”, agregó el líder chubutense.

“No va a haber muchas oportunidades como esta y nadie se tiene que enojar, porque vivimos en un país federal y soberano, y el Congreso tiene que trabajar y tiene que debatir. El Congreso no es una escribanía, nadie se tiene que enojar porque alguien piense distinto a lo que dice el oficialismo. No se trata de traidores y patriotas”, completó el mandatario.

“Estos seis gobernadores y el resto de las regiones vamos a poner sobre la mesa esos debates que han sido relegados por muchísimo tiempo”, advirtió Torres.

Por otra parte, como se indicó, los gobernadores patagónicos cuestionaron a Javier Milei por respaldar al diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, quien había llamado a no pagar los impuestos en la provincia de Buenos Aires.

“Es un muy mal ejemplo desde un cargo público que tiene la obligación de hacer cumplir la ley platear una desobediencia de estas características. Que el Presidente inste a la gente a no pagar o a no cumplir con una ley es un hecho inaudito y grave, es algo que no se puede aceptar”, resumió el mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck.

En el marco del encuentro organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, los dirigentes patagónicos plantearon un programa distinto al de Nación, con el foco en el desarrollo regional. ” Se sale de la crisis del desequilibrio fiscal con desarrollo y producción”, resumió el mandatario de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Además, el fueguino alertó que ” la apertura de importaciones tiene un efecto muy negativo en las pymes” y que “se van a beneficiar cinco o seis empresas”. “Queremos pedirle al Gobierno nacional que tenga en cuenta a las pymes y desde la Patagonia queremos pedir un plan de desarrollo y de crecimiento”, agregó.

” Estamos convencidos de que el país se tiene que desarrollar por regiones y acercar diferencias y asimetrías, por eso este entendimiento productivo de la región es fundamental para regionalizar las políticas productivas”, apuntó el presidente de Came, Alfredo González.

Finalmente, desde la cuenta de la red social X @lapatagonia_ar, los gobernadores publicaron: “Hoy nos reunimos en CAME para refrendar uno de los compromisos asumidos en la Cumbre de Madryn: avanzar en una hoja de ruta que convoque al sector privado, con protagonismo de las PyMEs, para alcanzar los objetivos de desarrollo con inclusión de nuestra región”.

“Este diálogo será un pilar fundamental de las Provincias Unidas para articular la agenda estratégica que permita alcanzar los objetivos productivos y de inserción internacional de la Patagonia”, remarcaron.

Fuente: Crónica