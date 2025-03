Golpearon y apuñalaron a un chico para robarle el celular y las zapatillas: fue a la salida de una fiesta en Tunuyán

El hecho sucedió en el Parque Las Vías a las 03.00 del domingo.

Un nuevo hecho de inseguridad en el departamento de Tunuyán, dejo a un joven menor de edad herido tras ser asaltado por tres hombres, en el Parque Las Vías, durante la madrugada del domingo.

Según la propia víctima, relató a El Cuco Digital, que el hecho sucedió pasadas las 03.00 de la madrugada del domingo, cuando él estaba sentado en uno de los bancos del Parque de Las Vías, hablando por teléfono luego de salir de una fiesta del salón La Cascada.

“Yo salí de la fiesta y cuando estaba volviendo a mi casa me llamaron por teléfono y en ese momento me senté en uno de los bancos del parque para hablar tranquilo. Cuando cortó la llamada fue cuando me agarraron tres hombres mayores”, relató la víctima.

Además, agregó: “Me empezaron a pegar entre dos y me decían que me quedé callado. En ese momento pegándome, me suben a la mesa, me sacaron el celular y las zapatillas y apareció un tercero directamente con un cuchillo tipo de mesa y me pegó como cinco puntazos”.

“Forcejeando logré salir de donde me estaban atacando y corrí y ellos se fueron por el pasaje de tierra que hay entre el parque y el salón de fiestas, iban con dirección al Asentamiento Rodrigo, por lo que me gritaban y como hablaban creo que uno de ellos era Tucumano”, concluyó la propia víctima, que solo resultó con heridas leves luego del ataque de arma blanca.