Gracias a una investigación sobre el rol de las “Células T”, tres científicos obtuvieron el Premio Nobel de Medicina 2025

Los tres investigadores, indicaron el valor de las “células T” las “guardianas” del sistema inmunológico en el cuerpo humano.

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska otorgó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025 a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por sus descubrimientos relacionados con la tolerancia inmunitaria periférica, un mecanismo esencial que protege al organismo de enfermedades autoinmunes mediante la regulación del sistema inmunitario.

El cuerpo humano dispone de un potente sistema inmunitario encargado de defenderse diariamente contra una gran variedad de microbios. La función inmunológica requiere una regulación precisa para evitar que se dirija contra los propios órganos y tejidos, un fenómeno que da lugar a trastornos autoinmunes. La pregunta de cómo el sistema inmunitario distingue adecuadamente entre elementos propios y extraños ha sido un desafío fundamental en la inmunología moderna.

El reconocimiento a Brunkow, Ramsdell y Sakaguchi se fundamentó en sus investigaciones sobre las células T reguladoras (Tregs), identificadas como los “guardianes” del sistema inmunológico por su capacidad para evitar ataques indebidos contra el propio organismo. Los expertos establecieron el papel esencial de estas células en la tolerancia inmunitaria periférica, es decir, el mecanismo que impide reacciones autoinmunitarias fuera del timo.

Las bases del hallazgo se remontan a 1995, cuando Shimon Sakaguchi, profesor de la Universidad de Osaka, demostró que existía una clase específica de linfocitos T capaces de suprimir respuestas inmunitarias perjudiciales. En ese momento, muchos científicos sostenían que la tolerancia inmunitaria dependía exclusivamente del proceso de eliminación de células autoinmunes en el timo, denominado tolerancia central. Sakaguchi aportó pruebas de una regulación adicional, dependiente de células T especializadas que preservan la integridad de los tejidos.

El avance continuó en 2001 con el trabajo de Mary E. Brunkow, investigadora especialista en biología molecular y genética, y Fred Ramsdell, inmunólogo estadounidense. Ambos identificaron el gen FOXP3 como responsable del desarrollo y funcionamiento de las células T reguladoras. Mediante investigaciones en modelos animales, los científicos comprobaron que la mutación de FOXP3 en ratones generaba susceptibilidad extrema a enfermedades autoinmunes. Igualmente, la alteración del equivalente humano del gen lleva al síndrome IPEX, una enfermedad autoinmune grave. Ramsdell y su equipo confirmaron a FOXP3 como regulador maestro de las Tregs.

En 2003, Shimon Sakaguchi estableció la conexión definitiva entre los dos descubrimientos, demostrando que el gen FOXP3 orquesta el desarrollo de las células T inmunorreguladoras descritas años antes. Estos linfocitos operan como monitores constantes de otras células inmunitarias, salvaguardando que el sistema de defensa tolere los tejidos propios y previniendo el surgimiento de autoinmunidad grave.

La investigación de Brunkow, Ramsdell y Sakaguchi promovió un nuevo campo en la inmunología con el desarrollo de terapias basadas en la tolerancia periférica, abriendo la puerta a tratamientos para cáncer, enfermedades autoinmunes y a la mejora en procedimientos de trasplante de órganos. De acuerdo con información del Comité Nobel, diversos tratamientos derivados de estos hallazgos se encuentran en fase de ensayo clínico.

Según declaró Olle Kämpe, presidente del Comité Nobel, en una conferencia recogida por el Instituto Karolinska: “Sus descubrimientos han sido decisivos para nuestra comprensión de cómo funciona el sistema inmunológico y por qué no todos desarrollamos enfermedades autoinmunes graves”.

Quiénes son los ganadores

Mary E. Brunkow nació en 1961 y es doctora en Filosofía por la Universidad de Princeton. Actualmente se desempeña como Gerente de Programa Senior en el Institute for Systems Biology de Seattle, Estados Unidos. Su labor profesional se ha enfocado en los campos de la biología molecular, la genética y la genómica.

Brunkow ha realizado investigaciones sobre mutaciones genéticas que afectan la regulación y función del sistema inmunitario, así como el crecimiento y desarrollo celular. Participó activamente en la caracterización del gen FOXP3 y sus implicaciones en la respuesta inmunitaria, y figura como inventora en diversas patentes relacionadas con proteínas y procesos celulares. Si bien su nombre no había sido central en la definición inicial de la tolerancia inmunitaria periférica, su colaboración resultó crucial para dilucidar el papel de FOXP3 en el control de enfermedades autoinmunes.

Fred Ramsdell nació en 1960 y obtuvo el doctorado en 1987 por la Universidad de California, Los Ángeles. Es considerado una figura central en el campo de la inmunorregulación. Ramsdell es reconocido por identificar, junto con su equipo, el gen FOXP3, elemento clave en el desarrollo y función de las células T reguladoras.

Sus investigaciones demostraron que las mutaciones en este gen producen desórdenes autoinmunes graves tanto en modelos animales como en seres humanos, específicamente en el síndrome IPEX.

Actualmente, Ramsdell trabaja como asesor científico en Sonoma Biotherapeutics, en San Francisco, donde continúa desarrollando terapias innovadoras basadas en la modulación de la respuesta inmunitaria. Su contribución científica ha sido ampliamente reconocida con galardones y menciones internacionales.

Shimon Sakaguchi nació en 1951. Se graduó como médico en 1976 y se doctoró en Filosofía en 1983 en la Universidad de Kioto, Japón. Es profesor distinguido del Centro de Investigación Fronteriza en Inmunología de la Universidad de Osaka.

Sakaguchi es pionero en el estudio de la tolerancia inmunológica: en los años noventa describió por primera vez las células T reguladoras y planteó su función en la prevención de la autoinmunidad, lo que sentó las bases conceptuales de la inmunorregulación periférica. Su investigación se ha concentrado en los mecanismos moleculares que permiten a las Tregs suprimir respuestas inmunes excesivas y mantener la homeostasis inmunológica, convirtiéndose en una de las principales autoridades a nivel internacional en el área.

Fuente: Infobae