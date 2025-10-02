Gracias al rastro que siguió una perra de la Policía, se pudo recuperar varias cosas que habían sido robadas en San Carlos

El hecho sucedió en Ruta 40 vieja, en el interior del barrio Terraza de Capiz.

Personal de Comisaría 18 de San Carlos fue alertado por un robo en el interior del barrio Terraza de Capiz, por lo que se desplazó al lugar y debido a las hullas encontradas en las inmediaciones del lugar, se solicitó la presencia del personal de Canes.

En el lugar trabajó una de las perras que tiene el personal y siguiendo rastros logró recuperar los elementos que habían sido robados y que los delincuentes dejaron escondidos a unos 350 metros del lugar donde sucedió el robo.

En detalle, logró recuperar cuatro sillones de polietileno, una mesa de polietileno, 4 sillas plásticos, una bomba de agua.

El can que logró recuperar los elementos, fue adiestrado de la misma forma que en el año 2012 se entrenó a la perra Cira, quien desde el año 2013 se incorporó a las fuerzas y fue retirada del servicio días atrás.

Cira, una perra de raza pointer, en sus más de 10 años de servicio, ayudó a la policía con el esclarecimiento de más de 150 hechos.

“Con esta perra que estamos trabajando ahora, ya llevamos muchos casos esclarecidos y una gran cantidad de elementos recuperados luego de haber sido robados y está bueno que se destaque el trabajo que hace el animal”, comentaron a El Cuco Digital.