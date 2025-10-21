Graciela Santillán fue la ganadora de “La Receta de la Abuela” en San Carlos: hubo más de 2.500 personas

El evento contó con la presencia del Intendente Alejandro Morillas, el Secretario de Gobierno Sebastián Garro, el ejecutivo municipal y autoridades provinciales, entre ellas el Director Provincial de Adultos Mayores, Lucas Luppo.

Más de 2500 personas se congregaron en el Polideportivo Municipal de Eugenio Bustos para participar en el concurso provincial La Receta de la Abuela » Sabores de Mi Tierra y el Tiempo «, organizado por la Dirección de Adultos Mayores con la colaboración de la Municipalidad de San Carlos.

Mientras los concursantes cocinaban, los asistentes disfrutaron de reconocimientos especiales, ovaciones a las reinas presentes, paseos de artesanos y una variedad de comida en los food trucks.

Además, se puso en marcha el funcionamiento del espacio «Hermana Rita Rauch», especialmente diseñado para los adultos mayores en el Parque Raúl Alfonsín.

Tras una jornada llena de pasión y dedicación, se entregaron los premios. Mariana Torres de Ciudad de Mendoza con su plato «Guiso de Berenjenas» obtuvo el segundo puesto con 111 puntos, mientras que Graciela Santillán del departamento de San Martín se llevó el primer puesto con su «Cima Rellena», alcanzando 112 puntos. Ambas participantes fueron reconocidas por su talento y el cariño puesto en cada una de sus preparaciones.

No solo fue un concurso, sino un reencuentro con las raíces, que busca rescatar la tradición oral y el valor emocional de las recetas transmitidas por generaciones anteriores y que la buena cocina, se cultiva con tiempo y dedicación.

Fuente: prensa San Carlos