Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 23, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 23, 2025

logo el cuco digital

Graciela Santillán fue la ganadora de “La Receta de la Abuela” en San Carlos: hubo más de 2.500 personas

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El evento contó con la presencia del Intendente  Alejandro Morillas, el Secretario de Gobierno Sebastián Garro, el ejecutivo municipal y autoridades provinciales, entre ellas el Director Provincial de Adultos Mayores, Lucas Luppo.

Más de 2500 personas se congregaron en el Polideportivo Municipal de Eugenio Bustos para participar en el concurso provincial La Receta de la Abuela » Sabores de Mi Tierra y el Tiempo «, organizado por la Dirección de Adultos Mayores con la colaboración de la Municipalidad de San Carlos.

Mientras los concursantes cocinaban, los asistentes disfrutaron de reconocimientos especiales, ovaciones a las reinas presentes, paseos de artesanos y una variedad de comida en los food trucks.

Además, se puso en marcha el funcionamiento del espacio «Hermana Rita Rauch», especialmente diseñado para los adultos mayores en el Parque Raúl Alfonsín.

Tras una jornada llena de pasión y dedicación, se entregaron los premios. Mariana Torres de Ciudad de Mendoza con su plato «Guiso de Berenjenas» obtuvo el segundo puesto con 111 puntos, mientras que Graciela Santillán del departamento de San Martín se llevó el primer puesto con su «Cima Rellena», alcanzando 112 puntos. Ambas participantes fueron reconocidas por su talento y el cariño puesto en cada una de sus preparaciones.

No solo fue un concurso, sino un reencuentro con las raíces, que busca rescatar la tradición oral y el valor emocional de las recetas transmitidas por generaciones anteriores y que la buena cocina, se cultiva con tiempo y dedicación.

Fuente: prensa San Carlos 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Una mujer de 30 años perdió la vida tras un accidente durante la madrugada en Tupungato

Dolor en las redes: familiares y amigos despiden a Macarena Manrique

“Mi hijo ha sufrido una condena social y su vida ha corrido peligro estando preso”: habló la madre de Agustín Esposito

“Con cadenas y machetes”: la policía debió intervenir para frenar un enfrentamiento entre los Asentamientos Los Ceibos y el Rodrigo

San Carlos: la Policía Rural decomisó más de 42.000 conservas que no eran aptas para el consumo

Prisión domiciliaria para un conductor de San Carlos que mató a un motociclista en Guaymallén

La policía realiza allanamientos y un fuerte despliegue policial en el Asentamiento Rodrigo, en Tunuyán

Operativo policial en Cordón del Plata: 43 aprehensiones y decomisos en controles conjuntos

Choque entre un auto y una moto deja un gravemente lesionado

Robaron en un complejo de departamentos de Tunuyán y “canes” marcó viviendas como sospechosas

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO