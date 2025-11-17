Gran cierre del Aniversario 167 en el Predio Urquiza: a pura música de la mano de Uriel Lozano

Será a partir de las 20:00 horas.

Durante el fin de semana, miles de personas colmaron el Predio Urquiza para disfrutar de dos noches vibrantes de festejo por el cumpleaños 167 de Tupungato. El festival reunió a artistas locales e invitados que ofrecieron una variada propuesta musical, coronada el sábado por la ovacionada presentación de La Morelo, ícono de la canción popular argentina.

Aunque la actuación estelar de Uriel Lozano prevista para el domingo fue reprogramada, el cierre del aniversario será esta noche con su esperado show de cumbia santafesina. Antes, subirán al escenario las bandas locales Guitarras Blancas y Toboganes Acuáticos.