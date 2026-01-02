Gran gesto: Jesús Salinas, un camionero de Tunuyán encontró un bolso con plata y lo devolvió

“Solo hice lo que tenía que hacer, es lo que me enseñaron mis viejos”, expresó tras el agradecimiento de la dueña del bolso.

Jesús Salinas, un camionero oriundo de Tunuyán, protagonizó un gesto de honestidad y solidaridad al encontrar un bolso abandonado a la vera de la ruta durante su recorrido. En su interior había una billetera, documentación personal, papeles de los hijos de la dueña, dinero en efectivo, entre otras pertenencias, según indicó diario San Rafael.

Al no poder localizar a la propietaria por sus propios medios, Salinas decidió publicar el hallazgo en redes sociales. La información comenzó a circular rápidamente y fue compartida por distintos usuarios, lo que permitió finalmente dar con la dueña del bolso.

El camionero se trasladó hasta San Rafael, donde concretó la devolución del bolso con todos los elementos en su interior, sin que faltara ninguna pertenencia.

Lucía, la dueña del bolso, agradeció públicamente el gesto a través de sus redes sociales y destacó la actitud de quienes colaboraron para recuperar sus pertenencias.