¡Gran gesto! Tunuyanino recibió por error una gran suma de dinero y la devolvió a su dueño

Se trata de Mauro Gabriel Oliver.

El pasado sábado se conoció un muy lindo gesto por parte de un joven tunuyanino de 21 años. Mauro Gabriel Oliver recibió por error una transferencia con una abultada suma de dinero, y al darse cuenta que no era para él, al instante la devolvió a su propietario.

“Hoy sábado Mauro Gabriel Oliver, mi sobrino, tuvo el gesto solidario de devolver una importante suma a una persona que erróneamente le giró a través de Mercado Pago”, comentó la tía del joven a El Cuco Digital.

“Él es un comerciante que mantiene los valores que cada persona debería tener. Por eso comparto la noticia, para que mucha gente se contagie de buenas actitudes y que en casa se enseñe la honestidad, como es este caso. Gracias”, cerró orgullosa la familiar.

Este medio también se puso en contacto con el protagonista del ejemplar acto, Mauro, quien comentó al respecto: “Yo soy propietario de una agencia de quiniela, ubicada en Echeverría 622, sub agencia Joker. Resulta que me ingresa un pago de 81.247 pesos y supe que no era un monto que yo debería recibir, así que espere un poco porque yo todos los días tengo que hacer las cuentas, los relevos de la agencia, y al instante devolví el dinero. Eso fue todo”.

“Luego me contacte con la persona, Walter Videla, quien había depositado mal; él tenía que transferir a una persona y se equivocó”, detalló el comerciante para cerrar.