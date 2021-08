¡Gran gesto! Vecinos y cadetes de la Policía se unieron para ayudar a una familia de San Carlos

Acercaron mercadería, ropa y hasta le cortaron gratis el pelo a los niños.

Vecinos de San Carlos y cadetes de la Policía se unieron en una campaña solidaria para ayudar a una familia del departamento.

Aly Gómez conoció a estos vecinos a través de su papá, que es remisero, y desde entonces decidió colaborar con ellos frecuentemente.

“En verano conocí a la familia por intermedio de mi padre, que es remisero, y me había comentado la situación de esta familia (la abuela, su hija y sus 6 nietos). Por motivos familiares solo quedan 3 niños que son hijos de esta chica que está ahora con la abuela y los otros 3 niños son hijos de otra hija”, comentó la mujer en diálogo con El Cuco Digital.

“Bueno, resulta que mi padre me lleva a conocerlas y vi su situación. Lo que mi padre me había contado quedó pequeño cuando lo vi personalmente. Me vine destrozada en mil pedazos”, agregó.

“Con marido nos comprometimos en ayudarlas a salir adelante con todo lo que se pueda. Le pedimos a Dios que nos ayude a poder sacar a la abuela y a su familia adelante. Ese mismo día que las conocí fuimos otra vez en la noche a llevarles un poco de todo(mercadería, ropa y calzados). También se sumó mi cuñado y algunas amigas de ella que colaboraron. Cuando nosotros hacemos las compras también lo repartimos con la abuela”, detalló la vecina.

Sin embargo, llegó un momento en que la situación se volvió cuesta arriba y la vecina debió solicitar más asistencia. Y ante la negativa de algunos sectores, por fin llegó la ayuda tan esperada.

“Se nos puso muy difícil y no me quedó otra que pedir en Facebook si alguien podía colaborar con la familia. Un chico llamado Kevin Ocañas me pidió el número y ahí me contactó una compañera de él llamada Daniela Olguín, que es efectivo policial. Ella me escribió y me dijo que el curso de cadetes y policías me iban ayudar con la abuela y así fue. El martes fuimos y ellos le llevaron de todo: mercadería, calzados que los niños no tenían porque andaban con medias y ropa. También participaron el principal Ferreira y Sebastián Coines. Mi hermano que es barbero también se sumó a cortarles el pelo gratis a los niños”.

La voluntaria además adelantó que continuará con las campañas solidarias para quienes lo necesiten. “Me han contactado otra familias que necesitan ayuda asique con marido vamos asistirlos. Lo que nosotros lo hacemos es de corazón sin motivo alguno”, completó.