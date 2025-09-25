Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 25, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 25, 2025

logo el cuco digital

Gran interés empresario en la licitación de la obra “Modernización del Sistema de Riego Yaucha-Presurización Rama Dumas”

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 82?
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La obra tiene un presupuesto de mas trece mil millones de pesos y beneficiara a mas de mil hectáreas en la zona de Eugenio Bustos, Chilecito y Pareditas.

El Gobierno de Mendoza y el Departamento General de Irrigación abrieron las ofertas económicas para la obra de «Modernización del Sistema de Riego Yaucha-Presurización Rama Dumas». El proyecto, con un presupuesto oficial de $13.013.400.000, busca optimizar la distribución del agua en la Cuenca del río Tunuyán Superior, beneficiando directamente a 1.090 hectáreas en los distritos de Eugenio Bustos, Chilecito y Pareditas.

Gran interés empresarial en la licitación

Un total de ocho propuestas, presentadas por empresas y Uniones Transitorias de Empresas (UTE), demuestran el interés que despertó este proyecto. Las compañías que se postularon son:

La UTE Dumas, conformada por Tolcon SA y Ceosa.
José Cartellone Construcciones Civiles SA.
La UTE compuesta por Hugo del Carmen Ojeda y Cenisa.
La UTE integrada por Laugero Construcciones SA y Rovella Carranza SA.
La UTE Riego Yaucha, formada por Stornini SA y Construcciones San José SRL.
Green SA.
Obras Andinas SA.
La UTE de Dafre SA y Corporación del Sur.
Las propuestas serán evaluadas para continuar con el proceso licitatorio y seleccionar al adjudicatario.

Detalles de la obra

Financiado con los Fondos del Resarcimiento, el proyecto incluye la construcción de un reservorio con una capacidad de 90.155 m³, un sistema de filtrado y una red de tuberías a presión de 29 km. Por las condiciones topográficas de la zona, el sistema funcionará de manera gravitacional, es decir, sin necesidad de energía eléctrica.

Esta modernización permitirá un riego «a demanda», mejorando la eficiencia y el control de los caudales de agua. Con esto, se busca enfrentar problemas como la falta de agua en periodos críticos (especialmente en primavera) y el riego ineficiente. El nuevo sistema contribuirá al desarrollo sustentable de la región, permitiendo un uso más eficaz y sostenible del recurso hídrico, lo que se traducirá en mayor bienestar social y ambiental.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Video. Otro relato salvaje en Tunuyán: chicas en patota le pegan con un casco a otra joven que no se defiende 

En fotos y videos: así se vivió la fuerte tormenta que azotó al Valle de Uco

Riña callejera en La Consulta: un hombre alcoholizado dañó el auto del otro

La Consulta: intentó robar y fue detenido por la víctima y un vecino hasta que llegó la policía

Buscan a una joven brasileña que desapareció en Pareditas: la Fiscalía pide colaboración

A punta de pistola asaltaron a un hombre en la terminal de ómnibus de La Consulta

Tormenta con granizo provocó daños en San Carlos: 55 familias fueron asistidas tras el temporal

Hoy se cumple un año del fallecimiento de Amir : el joven que sufrió una caída en las dunas del Nihuil

Caso Gauna: prisión preventiva para los cinco detenidos y la justicia continúa la investigación

Efemérides: se celebra el Día del Jubilado en la Argentina

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO