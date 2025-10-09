Gran pérdida para el fútbol argentino, falleció Miguel Angel Russo, actual DT de Boca

Deja un gran legado, marcado sobre todo como entrenador de fútbol.

A sus 69 años, murió Miguel Ángel Russo, quien desde junio de 2025 era el entrenador del plantel profesional del Club Atlético Boca Juniors. En su casa y en el marco de una internación domiciliaria, el experimentado, respetado y querido DT falleció tras una larga lucha contra el cáncer que comenzó en 2017.

En las últimas semanas, Miguel Ángel Russo había dejado de asistir a los entrenamientos y los partidos de Boca y permanecía bajo internación domiciliaria, según confirmó el club. En los últimos dos meses, Russo había sido hospitalizado en tres ocasiones por complicaciones como infecciones y cuadros de deshidratación, que se suman a su condición de base de cáncer de próstata diagnosticado en 2017.

Dirigió por última vez a Boca el 21 de septiembre, día en el cual el Xeneize empató 2 a 2 ante Central Córdoba en la Bombonera.

El legado de Miguel Ángel Russo, uno de los hombres más queridos del fútbol argentino en el pasado reciente

Miguel Ángel Russo nació el 9 de abril de 1956 en Lanús, provincia de Buenos Aires. Se formó futbolísticamente en Estudiantes de La Plata, club en el que desarrolló toda su carrera como jugador profesional hasta retirarse en 1988. Durante su etapa como mediocampista jugó más de 400 partidos oficiales, marcó 11 goles, y obtuvo dos títulos con Estudiantes: el Metropolitano de 1982 y el Nacional de 1983.

Al poco tiempo de colgar los botines, Russo inició su carrera como director técnico. Su primera experiencia fue en 1989 en Lanús. También pasó por distintos clubes de Argentina como Estudiantes, Vélez, Rosario Central, Colón, Racing, San Lorenzo y Los Andes, con varios ciclos en algunos. Sus principales logros los obtuvo como entrenador de Boca Juniors.

Además del fútbol argentino, Russo tuvo pasos por el exterior: Universidad de Chile, Salamanca en España, Monarcas Morelia en México, Millonarios en Colombia, Alianza Lima en Perú, Cerro Porteño en Paraguay y Al-Nassr en Arabia Saudita.

El palmarés de Russo como entrenador es impresionante: tres ascensos con Lanús, Estudiantes de La Plata y Rosario Central. Campeón en Primera con Vélez, Rosario Central y Boca (dos veces). Y campeón de la Copa Libertadores 2007 con Boca, en lo que fue el mayor lauro de su carrera. También fue campeón con Millonarios de Colombia en la liga cafetera.