Granizo y abundante caída de agua en Valle de Uco: en Tupungato hubo asistencia a familias

Durante la jornada de ayer jueves, precipitó una importante cantidad de agua en todo el Valle de Uco y hubo asistencia a familias.

Los pronósticos indicaban caída de agua y granizo en algunos sectores, algo que finalmente terminó sucediendo, ya que durante la jornada de ayer jueves, precipitó una abundante caída de agua y en algunas zonas, puntualmente, de Tupungato se registró granizo.

Como consecuencia de la lluvia, desde Defensa Civil de la provincia de Mendoza, informaron que del Valle de Uco, el departamento más afectado fue Tupungato, donde hubo abundante caída de agua y granizo. Las zonas más afectadas fueron el Centro de la comuna y el distrito de Villa Bastías.

Además, informaron que debido a este fenómeno natural hubo asistencia a familias que tuvieron complicaciones en sus viviendas. En total se reportaron más de 20 filtraciones de techos. Por otro lado, informaron que se encuentra habilitado el transito por Ruta 86 con mucha precaución.

Por último, indicaron que para este viernes se espera una jornada con un cielo parcialmente nublado, ventoso y fresco, y se mantiene la probabilidad de tormentas de intensidad leve para las últimas horas de este viernes y la madrugada del sábado.

Videos de Tupungato